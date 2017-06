Am Entenfang sind am Freitagmorgen ein Lastwagen und eine Straßenbahn zusammengeprallt. Die Polizei berichtet in einer ersten Meldung davon, dass der Lkw-Fahrer eingeklemmt sein soll.

Aktualisierung, 9.42 Uhr:

Bei dem Unfall wurden neun Personen verletzt. Das berichtet die Polizei nun in einer aktuellen Pressemeldung. Ein Fahrgast wurde nach erster notärztlicher Versorgung mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, entgegen der ersten Feststellungen muss glücklicherweise nicht von Lebensgefahr ausgegangen werden. Zwei weitere Mitfahrer in der Bahn erlitten mittelschwere Verletzungen. Unter den insgesamt sechs Leichtverletzten befindet sich neben fünf Fahrgästen auch der 37 Jahre Fahrer des Lastzuges.

Die Rettungsdienste waren mit einem Rettungshubschrauber, zwei Notärzten, acht Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen sowie der Notfallhilfe im Einsatz. Die Feuerwehr hatte 34 Mann an die Unfallstelle entsandt.

Bei dem Geschehen ist von einem Sachschaden in Höhe von etwa einer Million Euro auszugehen. Zur genauen Ursache des Unfalles laufen die Ermittlungen der Verkehrspolizei auf Hochtouren.

Aktualisierung, 9.39 Uhr:

Die KVV berichten nun, wie sie die Bahnen umleiten:

S1/S11 aus der Hardt kommend: fahren über den Entenfang, Rheinhafen wenden dort und fahren zurück über die Kaiserallee nach Neureut / Hochstetten.

fahren über den Entenfang, Rheinhafen wenden dort und fahren zurück über die Kaiserallee nach Neureut / Hochstetten. S1/S11 aus dem Albtal kommend : fahren vom Albtalbahnhof über das ZKM, Weinbrennerplatz, Mühlburger Tor, Europaplatz, Mathystraße, ZKM zum Albtalbahnhof

: fahren vom Albtalbahnhof über das ZKM, Weinbrennerplatz, Mühlburger Tor, Europaplatz, Mathystraße, ZKM zum Albtalbahnhof S2 von Rheinstetten kommend : fahren über den Entenfang, Rheinhafen wenden dort und fahren zurück Richtung Rheinstetten.

: fahren über den Entenfang, Rheinhafen wenden dort und fahren zurück Richtung Rheinstetten. S2 von Stutensee kommend : fahren ab dem Weinbrennerplatz zur Europahalle, wenden dort und fahren zurück nach Stutensee.

: fahren ab dem Weinbrennerplatz zur Europahalle, wenden dort und fahren zurück nach Stutensee. S5 mit Ziel Knielingen Rheinbergstraße: fahren zum Mühlburger Tor, Schillerstraße, Weinbrennerplatz, Mathystraße, Europaplatz zurück in Richtung Söllingen.

fahren zum Mühlburger Tor, Schillerstraße, Weinbrennerplatz, Mathystraße, Europaplatz zurück in Richtung Söllingen. Züge mit Ziel Wörth und Germersheim fahren über das DB Gleis vom Albtalbahnhof nach Wörth Bf.

fahren über das DB Gleis vom Albtalbahnhof nach Wörth Bf. Ein Pendelverkehr ist zwischen Rheinhafen und Wörth Bf. eingerichtet.

Ein Schienenersatzverkehr ist zwischen Entenfang und Mühlburger Tor eingerichtet.

Das Ende Ende der Störung kann noch nicht genannt werden.

Aktualisierung, 9.25 Uhr:

Nach Aussage des KVV ist nun doch unklar, ob die Sperrung bis 14 Uhr behoben werden kann. Das Störungsende kann noch nicht genannt werden.

Verkehrsunfall Entenfang in beiden Richtungen. Betroffene Linien: S1, S11, S2, S5 und S52. Störungsende kann noch nicht genannt werden. — KVV. Bewegt alle. (@KVV_GmbH) 16. Juni 2017

Aktualisierung, 9.05 Uhr:

In einem ersten Pressebericht informiert die Polizei zum aktuellen Stand nach dem schweren Unfall am Entenfang. Nach den ersten Erkenntnissen war gegen 7.35 Uhr ein 40-Tonnen-Lastzug von der westwärts führenden Südtangente abgefahren. Im Kreuzungsbereich kam es laut Polizei dann zum Zusammenprall mit dem hinteren Wagen eines vom Lameyplatz her kommenden Doppelzuges der Linie S5.

In der Bahn wurden nach derzeitigem Stand sechs Fahrgäste schwer, einer gar lebensgefährlich, verletzt. Weitere in der Bahn mitfahrende Personen erlitten durch Glassplitter leichtere Verletzungen. Der Fahrer des Lkw konnte das total zerstörte Führerhaus laut Pressebericht trotz mittelschwerer Verletzungen selbst verlassen.

"Rettungsdienste und Feuerwehr sind mit starken Kräften im Einsatz", versichert die Polizei. Die Unfallstelle ist für den Verkehr gesperrt. Die Aufräumungsarbeiten, darunter die Bergung der aus den Gleisen gehobenen Bahn, werden sich noch längere Zeit hinziehen.

Aktualisierung, 8.35 Uhr:

Auf Homepage meldet der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV), dass es nach dem schweren Verkehrsunfall am Entenfang in beiden Richtungen auf den Linien S1, S11, S2, S5 und S52 nach wie vor zu Verspätungen kommt. Mit einem Ende der Störung wird nicht vor 14 Uhr gerechnet.

Verkehrsunfall Entenfang in beiden Richtungen. Betroffene Linien: S1, S11, S2, S5 und S52. Störungsende ca. 14:00 Uhr. — KVV. Bewegt alle. (@KVV_GmbH) 16. Juni 2017

Erste Meldung um 7.50 Uhr:

Gegen 7.35 Uhr kam es im Bereich des Entenfangs zu einem schweren Unfall, an dem ein Lastwagen und eine Bahn beteiligt sind. Der Lkw-Fahrer soll in seinem Fahrzeug eingeklemmt sein. "Weiteres ist noch nicht bekannt", so die Polizei in einer ersten Information.

Weiter heißt es, dass offenbar zehn Personen bei dem Unfall verletzt worden sein sollen, darunter seien auch Schwerverletzte. Der Lkw soll völlig zerstört sein, berichtet die Polizei in ihrer Meldung an die Presse weiter.

Wie die Verkehrsbetriebe auf den Anzeigetafeln berichten, kommt es zu massiven Verspätungen auf den Linien S1, S11, S2, S5 und S52. Wann die Strecke am Entenfang wieder frei wird, ist derzeit nicht bekannt.