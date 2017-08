Immer wieder kommt es in Karlsruhe zu Unfällen zwischen Autos und Straßenbahnen. Vor allem die beiden Stadtteile Dammerstock und Rüppurr sind nun in den Fokus gerückt. Der Grund: An mehreren Bahnübergängen häufen sich die Unfälle. Polizei und Bahnbetreiber wollen das jetzt ändern.

Mehrere Bahnübergänge in den Stadtteilen Dammerstock und Rüppurr bereiten Joachim Zwirner Sorgen. Er ist der Leiter des Referats Verkehr beim Polizeipräsidium Karlsruhe und kennt die Unfallschwerpunkte in der Fächerstadt. Seit Jahresbeginn 2016 wurden in diesen beiden Karlsruher Stadtteilen insgesamt elf Verkehrsunfälle gezählt - und das allein an den dortigen fünf Bahnübergängen. Dabei wurden vier Menschen schwer und zwei leicht verletzt, erklärt Zwirner am Montag bei einem Pressegespräch.

Hauptunfallursache: "grober Leichtsinn"

Damit haben sich die Unfälle an den fünf Bahnübergängen zwischen Dammerstock und der Battstraße nach Einschätzung der Polizei und der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) deutlich erhöht. "Wir stellen leider immer wieder fest, dass vielen Verkehrsteilnehmern weder die Bedeutung von Andreaskreuzen oder Sicherungsanlagen richtig bekannt ist, noch das tödliche Risiko, wenn sie verbotswidrig die Gleise überqueren, um vielleicht die Fahrstrecke abzukürzen", erklärt AVG-Eisenbahnbetriebsleiter Müller die Problematik an unbeschrankten Bahnübergängen.

Die meisten Unfälle an den betroffenen Haltestellen entstehen laut Zwirner aber vor allem durch den "groben Leichtsinn" der zumeist ortsansässigen Autofahrer. Diese würden immer wieder Verkehrsregelungen missachten und teilweise sogar verbotswidrig abbiegen.

Kein Kavaliersdelikt wie Zwirner am Montag deutlich macht - bei diesen Verkehrshandlungen gehe es um nichts weniger als um Leben oder Tod. Wie vielen Autofahrern dies nicht bewusst ist, zeigte sich am Montag vor Ort am Übergang der Bahnhaltestelle Ostendorfplatz. Innerhalb von 20 Minuten bogen allein zwei Autofahrer trotz Verbot in Fahrtrichtung Rüppurr nach rechts ab. Polizei und AVG wollen jetzt handeln.

Neue Schilder und vermehrte Kontrollen

Um die Unfallzahl an diesen Kreuzungen zu minimieren, wurden nach einer "Bahnübergangsschau" im März dieses Jahres einige Maßnahmen umgesetzt: "In Absprache mit der Stadt Karlsruhe wurden Beschilderung und Fahrbahnmarkierung an den Bahnübergängen angepasst," erklärt Zwirner am Montag. Die Verkehrszeichen, vor allem das Andreaskreuz, sollen an diesen Stellen besser zur Geltung kommen. Einige wurden versetzt, andere erneuert.

Hinzu kommen verstärkte Polizeikontrollen an den Bahnübergängen: "Die Kontrollen zeigen Wirkung. Vor allem an der Nürnberger Straße gibt es eine deutliche Verbesserung der Situation," so Zwirner. Wird ein Autofahrer beim verkehrswidrigen Abbiegen erwischt, können die Konsequenzen bis zur Haftstrafe reichen: Bei einem Unfall mit "Folgeschäden an Verkehrsmitteln oder Personen", droht dem Schuldigen eine mehrmonatige Haftstrafe.

Einem ortskundigen Falschabbieger kann Vorsatz unterstellt werden - nach Paragraph 315 des Strafgesetzbuches wird dann von einem "gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr" ausgegangen. Damit sei die Gefängnisstrafe nicht unter einem halben Jahr anzusetzen. Bei folgenlosen Verstößen kommt es aus einem Milderungsgrund zu einer Geldstrafe von bis zu 60 Euro.