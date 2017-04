vor 55 Minuten Karlsruhe Falsch abgebogen: Bahn erfasst Auto in Rüppurrer Straße

Ein Autofahrer, der an einer Kreuzung links abgebogen ist, wo dieser Vorgang aber gar nicht erlaubt ist, verursachte am Montagabend einen Unfall in Karlsruhe. Aus diesem Grund war der Bahnverkehr rund eine halbe Stunde behindert.

Wie die Polizei berichtet, entstand am Montagabend ein Sachschaden von über 4.000 Euro, als eine Straßenbahn und ein Geländewagen zusammen stießen. Der 21-jährige Autofahrer war gegen 18.25 Uhr auf der Rüppurrer Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An der Philipp-Reis-Straße bog er verbotswidrig links ab und wurde von der Bahn erfasst. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schienenverkehr war bis gegen 19 Uhr unterbrochen.