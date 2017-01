Am Donnerstagvormittag ist ein Pkw am Kreisverkehr zwischen Rheinstetten-Mörsch und -Forchheim mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Bilanz des Unfalls: ein Verletzter und 4.000 Euro Schaden.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes hatte ein gegen 10.30 Uhr von der Anliegerfahrbahn der Rappenwörthstraße kommender 72 Jahre alter Autofahrer am Kreisel rechts abbiegen wollen und dabei das rote Lichtzeichen der Bedarfsampel nicht beachtet.

Wie die Polizei weiter berichtet, kam es mit solcher Wucht zum Zusammenstoß mit einer in Richtung Mörsch fahrenden Tram der Linie 2, dass sich der Wagen um 180 Grad drehte und am Signalmast zum Stehen kam. Der leicht verletzte Autofahrer wurde noch an der Unfallstelle in einem Rettungswagen ambulant versorgt und wollte gegebenenfalls selbst einen Arzt aufsuchen. Sein im Gleisbett stehender Pkw wurde abgeschleppt. Im Straßenbahnverkehr kam es durch den Unfall zu Wartezeiten.