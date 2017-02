Bahn-Unfälle in Karlsruhe: Kracht es hier häufiger als in anderen Städten?

Sie bewegen sich durch den hektischen Karlsruher Verkehr: Straßenbahnen. Immer wieder kommt es mit den gelben Gefährten zu Unfällen, nicht selten steht dann der Bahnverkehr still oder es müssen Umleitungen gefahren werden. Aber wie häufig passieren eigentlich Bahnunfälle in Karlsruhe? Und wie schneidet die Fächerstadt im Vergleich zu anderen Städten mit S-Bahn-Netz ab?

Und täglich grüßt das Murmeltier: Innerhalb von nur drei Tagen ereigneten sich zwei Unfälle, bei denen Straßenbahnen beteiligt waren. So kam es am vergangenen Dienstag in den Morgenstunden in Karlsruhe-Mühlburg zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto.

Gerade einmal zwei Tage später dann die nächste Meldung: Ebenfalls im Berufsverkehr kam es am Donnerstag zwischen dem Kronenplatz und dem Durlacher Tor in der Karlsruher Oststadt zu einem weiteren Unfall mit einer Straßenbahn.

Ärger für Pendler und Gefahr für Beteiligte

Für Pendler, die mit der Bahn pünktlich von A nach B kommen wollen, sind solche Meldungen immer mit Ärger verbunden. Auch wenn es sich nur um Blechschäden handelt, sorgen Umleitungen und Staus schnell für Behinderungen - und damit auch für Verspätungen.

Neben dem Ärger der Pendler geht aber auch für die Beteiligten ein Unfall mit einer Straßenbahn nicht immer glimpflich aus. Erst im Mai wurden bei einer Kollision zwischen einer Bahn und einem Auto zwei Personen schwer verletzt. Ein junger Fußgänger wurde im März von einer Bahn angefahren und ebenfalls schwer verletzt.

"Auch kleinere Unfälle haben eine hohe Wirkung"

Den Eindruck, dass in Karlsruhe auffällig viele Unfälle mit Straßenbahnen passieren, kann Joachim Zwirner, Leiter des Sachbereichs Verkehr bei der Karlsruher Polizei, aber nicht bestätigen. Die Ursache für diese Empfindung sieht er in der größeren öffentlichen Wahrnehmung der Straßenbahnunfälle.

"Dies liegt unter anderem daran, dass auch kleinere Unfälle gleich erhebliche Auswirkungen mit sich bringen", so Zwirner. "Straßenbahnen können nicht 'rechts ran fahren' und somit die Straße frei machen. Das bringt immer Verzögerungen im Fahrplan mit sich."

Ein Blick auf die Zahlen zeigt: In den ersten 152 Tagen (Januar bis Mai) des Jahres 2016 kam es laut Aufzeichnungen der Karlsruher Polizei zu 42 Unfällen mit beteiligten Straßenbahnen. Dabei wurden 13 Menschen schwer, weitere 22 leicht verletzt.

Über das ganze Jahr gesehen kommen rund 100 Unfälle mit Bahnbeteiligung zusammen. Am häufigsten kommt es dabei zu Zusammenstößen mit Autos. In die Statistik zählen aber auch Unfälle ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers, wie zuletzt am Samstag in Wolfartsweier.

Mehr Unfälle als in Stuttgart und Mannheim

Und wie häufig kommt in anderen Städten zu Unfällen mit Straßenbahnen? Während es im vergangenen Jahr in Karlsruhe zu 112 Bahnunfällen kam, waren Straßenbahnen in Stuttgart in 97 Unfälle verwickelt. In Mannheim hingegen waren es nur 62 Unfälle. Damit bewegen sich die Unfallzahlen in Mannheim und Karlsruhe auf einem ähnlichen Niveau, wobei die Fächerstadt dennoch mehr Unfälle zu verzeichnen hat als die Quadratstadt.

Dabei legen die Bahnen in Stuttgart und Mannheim deutlich weniger Strecke zurück als die Bahnen rund um Karlsruhe. Im Gebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) werden insgesamt rund 17,3 Millionen Kilometer mit Stadt- und Straßenbahnen zurückgelegt.

In Stuttgart hingegen legten die Straßenbahnen nur eine Strecke von rund 10,2 Millionen Kilometer zurück. Davon sind allerdings gerade einmal zehn Kilometer Gleislänge in der Straße eingebettet, der Großteil der Schienen verläuft über Tunnelstrecken. Auch Mannheim liegt was die Verkehrsleistung angeht hinter Karlsruhe: Dort legen die Bahnen rund 12,5 Millionen Kilometer pro Jahr zurück.

Michael Krauth, Sprecher der VBK und AVG, stellt in diesem Zusammenhang klar: "Durch den Mehrverkehr steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Unfällen kommen kann." Daher sei ein Vergleich der Karlsruher Unfallzahlen mit Mannheim und Stuttgart nur bedingt möglich. Auch, weil dort die Bahnen teilweise unabhängiger vom Straßenverkehr sind oder einfach weniger Kilometer fahren.

Keine Besserung mit dem Tunnel in Sicht?

"Die VBK legen auf das Thema Sicherheit bei der Planung, Realisierung und Instandhaltung ihrer Infrastruktur sehr großen Wert. Hierbei sind die VBK darum bemüht, ihre Anlagen so sicher wie möglich zu gestalten.", gibt Krauth auf die Frage nach den Maßnahmen zur Reduzierung der Unfallzahlen an.

Unter anderem würden beim Umbau von Haltestellen sogenannte Z-Überwege eingebaut. Hier werden Fußgänger durch Geländer ausgebremst und gezwungen, erst in die eine Richtung zu laufen und damit auch in diese Richtung zu schauen, und dann in die andere. "Auch auf eine klare Beschilderung wird in puncto Sicherheit im ganzen Stadtgebiet großen Wert gelegt", so Krauth weiter.

Ähnlich wie in Stuttgart werden in Karlsruhe nach Inbetriebnahme des Kaiserstraßentunnels ebenfalls einige Gleismeter weniger auf der Straße verlaufen. Könnte das die Unfallzahlen senken? Holger Heidt, Sprecher des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein von "Pro Bahn", hat daran Zweifel.

"Die Geschwindigkeit der Bahnen wird im Tunnelbetrieb deutlich höher sein", so Heidt. Gefahr bestünde dann vor allem für Personen, die sich zu nah an der Bahnsteigkante aufhalten. Grundsätzlich rät Heidt zur Unfallvermeidung mehr Stellen mit einen "Läuten-Schild" für die Bahnfahrer zu markieren. "Am Albtalbahnhof, am Ende des Bahnsteigs kurz vor der Unterführung, funktioniert das sehr gut", so Heidt. Wie sich die Unfallzahlen dann nach der Inbetriebnahme des Stadttunnels entwickeln, bleibt abzuwarten.

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.