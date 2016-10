Autofahrer bremst in Karlsruhe Bahn aus: Ein Fahrgast verletzt sich leicht

Anzeige

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte durch sein Fahrmanöver die Notbremsung einer Straßenbahn. Ein 31-Jähriger lenkte am Donnerstag gegen 14.35 Uhr die Straßenbahn der Linie 6 auf der Karlstraße vom Europaplatz kommend in Richtung Kriegsstraße. Ein unbekannter Fahrer fuhr auf der Karlstraße in die gleiche Richtung.

In Höhe der Hausnummer 44 wechselte er unvermittelt direkt vor der Straßenbahn nach links auf die Gleise. Der 31-Jährige leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Hierbei stürzte eine 72-jährige Frau in der Straßenbahn und verletzte sich leicht. Der Unbekannt fuhr ohne anzuhalten weiter.

Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen blauen Audi A6 oder A8 mit GER-Kennzeichen handeln. Hinweise zum Verursacher bitte an die Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721-944840.