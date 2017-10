Auto gegen Bahn: Zwei Personen nach Unfall in Lebensgefahr

Gegen 14.30 Uhr hat sich in Daxlanden ein Unfall ereignet. Wie die Polizei gegenüber ka-news angibt, sind zwischen an der Haltestelle Nußbaumweg eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen.

Nach ersten Informationen wurde bei dem Unfall eine Person verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist bislang noch unklar. Der Unfall hat Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Wie der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) meldet, wird die Linie S2 aktuell bis zur Rheinstrandsiedlung umgeleitet. Ein Schienenersatzverkehr ab dem Entenfang und Mörsch Bach West wurde eingerichtet. Der KVV rechnet voraussichtlich gegen 16 Uhr mit dem Ende der Störung.

Verkehrsunfall Rheinstetten in beiden Richtungen. Betroffene Linie: S2. Störungsende ca. 16:00 Uhr. — KVV. Bewegt alle. (@KVV_GmbH) 20. Oktober 2017

Aktualisierung, 17.10 Uhr:

Zum Unfall in Daxlanden teilt die Polizei mit: Insgesamt drei verletzte Personen, darunter zwei mit lebensgefährlichen Verletzungen sowie ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich sind die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn, der sich am Freitagmittag in Karlsruhe ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 62-jährige Fahrer eines Opels gegen 14.15 Uhr den Nussbaumweg aus Richtung der Bundesstraße B36 kommend. Dabei überquerte er offensichtlich bei Rotlicht den dortigen Bahnübergang. Der in diesem Moment aus Richtung Süden kommende 42-jährige Fahrer einer Straßenbahn der Linie S2 konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern, so dass die Tram frontal gegen die Fahrerseite des Pkws fuhr. Hierdurch wurden der 62-Jährige sowie seine 53-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt und teilweise in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Der Straßenbahnführer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen.

Die umgehend alarmierten Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort, wobei sie das Ehepaar zunächst aus ihrem Fahrzeug bergen mussten, bevor sie sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bringen konnten. Der Schaden an der Straßenbahn beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro, der Schaden am Opel auf zirka 40.000 Euro.