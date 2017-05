In Rintheim sind am Dienstag eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde nach ersten Informationen eine Person eingeklemmt.

Im Bereich der Mannheimer Straße und Forststraße in Rintheim ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei in einer erste Information an die Presse. Eine Person wurde eingeklemmt, sei aber ansprechbar.

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) berichten auf der eigenen Homepage, das mit einem Störungsenge gegen 10.45 Uhr gerechnet wird. Bis dahin wird die betroffene Linie 5 in den Betriebshof Ost umgeleitet. Fahrgäste sollen die Haltestellen Hirtenweg oder Rintheimer Straße benutzen.

Aktualisierung, 10.40 Uhr:

Wie die VBK nun aktuell mitteilen, ist die Sperrung im Bereich Rintheim aufgehoben.

Aktualisierung, 10.45 Uhr:

Der Zusammenprall ereignete sich gegen 9.50 Uhr im Bereich eines Bahnübergangs. Der Autofahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, über dessen Zustand ist derzeit nichts genaueres bekannt.

Weitere Informationen folgen.