Der Unfall ereignete sich im Bereich Blücherstraße zwischen dem Städtischen Klinikum in der Moltkestraße und der Yorkstraße. Wie die Karlsruher Polizei auf Nachfrage von ka-news erklärt, wollte ein Autofahrer an dieser Stelle offenbar links abbiegen und kam dabei ins Gleisbett. Dort wurde er von einer Straßenbahn nach rechts abgewiesen und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Auf der Bahnlinie kommt es in beide Richtungen zu Umleitungen. Die Linien 2, S1 und S11 werden umgeleitet. Zwischen der Siemensallee und der Moltkestraße wurde ein SEV eingerichtet, meldet der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) auf seiner Seite. Störungsende ist nach Aussage des KVV voraussichtlich um 16.20 Uhr.

Aktualisierung, 18.45 Uhr:

Ein Sachschaden von rund 17.000 Euro sowie erhebliche Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr waren am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn und drei Autos in der Karlsruher Weststadt zu verzeichnen. Das berichtet die Karlsruher Polizei.

Nach den Feststellungen der Verkehrspolizei wollte gegen 15.40 Uhr ein von der Blücherstraße kommender 86 Jahre alter Autofahrer nach links, also stadteinwärts abbiegen. Als der Fahrer an dort - für den geradeaus führenden Verkehr -verkehrsbedingt stehenden Autos vorbeifahren wollte und im Gleisbereich fuhr, erfasste ihn eine in gleicher Richtung fahrende Bahn, dessen 26-jähriger Führer einen Unfall nicht mehr verhindern konnte.

Der erfasste Pkw wurde noch gegen zwei weitere Autos geschoben. Personen wurden nicht verletzt. Während an der Bahn lediglich ein Schaden von 2.000 Euro entstanden war, war der Pkw des 86-Jährigen so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.



