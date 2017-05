Inline-Fans müssen jetzt stark sein: Die Karlsruher Skatenite gehört der Vergangenheit an. Nach 16 Jahren des gemeinschaftlichen Rollens durch die Karlsruher Innenstadt findet sie in diesem Jahr nicht statt. Der Abschied könnte für immer sein.

Die Nachricht kam aus einer unerwarteten Ecke: Der Verein "Sport Löwen Baden" bedauert in einer Pressemitteilung Am Freitag das Aus der Skatenite. Kurz vor der Jahreshauptversammlung am 14. Mai habe man von der endgültigen Absage der Veranstaltung erfahren, heißt es darin. Man habe auf eine Fortsetzung in diesem Jahr gehofft und bedauere das Ende dieser langjährig durchgeführten Veranstaltung sehr, so der Sportverein, dessen Mitglieder als Ordner bei den vergangenen Skatenites tätig waren.

Seit 16 Jahren wird die Skatenite vom Stadtjugendausschuss veranstaltet. Bis zu 1.000 Teilnehmer rollten gemeinsam im Sommer auf Inline-Skates über Karlsruhes Straßen, die hierfür immer zeitweise gesperrt worden sind. Das Gemeinschaftsevent begann mit mehreren Terminen und Routen, im vergangenen Jahr hat es nur noch einen Termin gegeben. Der Grund: Die ehrenamtliche Organisation stieß an ihre Grenzen, zusätzlich wankte die Finanzierung.

Aus Kreisen des Stadtjugendausschusses wird das Ende der Skatenite in ihrer bisherigen Form gegenüber ka-news offiziell bestätigt. Weitere Details, die zum Ende des Events führten, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Geht es nach den "Sport Löwen Baden", soll im kommenden Jahr wieder ein großes Skate-Event in Karlsruhe stattfinden: "Alleine oder auch in Zusammenarbeit mit anderen Skate-Interessierten" wollen sie die Veranstaltung "wieder aufleben lassen".