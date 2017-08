Seit rund drei Wochen ist die neuste Auflage der Schlosslichtspiele in Karlsruhe in vollem Gange. Wie die Karlsruhe Event GmbH (KEG) mitteilt, konnten die Projektionen bislang 160.000 Besucher vor das Karlsruher Schloss locken. Allein 35.000 Menschen strömten nach Aussage der Veranstalter zum gerade vergangenen Highlight-Wochenende.

"Picknickdecken, ein freundliches Sprachengewirr, entspannte Menschen. Bereits weit vor den Projektionen herrscht eine wunderbare Atmosphäre unter den Menschen, die IT-Kunst auf höchstem Niveau genießen und gleichzeitig den Schlossvorplatz beleben und ihn für das Stadtleben eindrucksvoll zurückgewonnen haben", so Martin Wacker, Geschäftsführer der veranstaltenden Karlsruhe Event GmbH in einer Pressemeldung.

Auch Peter Weibel, Vorstand des ZKM und Kurator der Schlosslichtspiele, zieht in der Pressemeldung seine Zwischenbilanz: "Ich schaue fast gleich so oft in das über die Gartenanlage verstreute Publikum wie auf die Fassade des Schlosses und frage mich, was ist das größere Wunder: Die Schönheit der Schlosslichtspiele oder die Schönheit der Präsenz des Publikums? Dass hochartifizielle und hochtechnologische Kunst eine derartige Anschlussfähigkeit für das große Publikum beweist, erweckt Erinnerungen an utopische Träume, nämlich an Massenkunst, welche die Masse nicht verachtet, wie heute üblich, sondern erhebt."