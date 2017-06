Am Wochenende 10./11. September kamen 43.000 Besucher zu den Schlosslichtspielen nach Karlsruhe. Dazu gab es im Rahmen der Karlsruher Foodtruck Convention 20 Stände mit verschiedenen Spezialitäten, wie die Karlsruher Event GmbH in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Die Premiere der Karlsruher Foodtruck Convention im Rahmen der Schlosslichtspiele war laut dem Veranstalter erfolgreich. 43.000 Besucher seien am vergangenen Wochenende 10./11. September auf den Karlsruher Schlossplatz gekommen. Um die Projektionen auf der Schlossfassade zu verfolgen und die Gerichte der 20 Foodtrucks, die vor dem Karlsruher Schloss standen zu genießen. Gegeben habe es unter anderem Maultaschen, Süßkartoffelpommes und Wasserbüffelburger. An vielen Ständen sollen am späten Abend die Speisen ausverkauft gewesen sein, informierte die Karlsruher Event GmbH in einer Pressemitteilung.

In der kommenden Woche sollen die Schlosslichtspiele um 20.30 Uhr beginnen. Ab dem 17. September um 20 Uhr. Da das CODE_n new.New Festival nach Karlsruhe kommt werden die Schlosslichtspiele um eine Woche, bis zum 25. September verlängert. Zum Festivalabschluss gebe es ein öffentliches Konzert der Elektropop-Band Claire am Schloss Karlsruhe, zu dem CODE_n direkt vor dem Beginn der Schlosslichtspiele einlade. Das Konzert beginne um 20 Uhr. Die Schlosslichtspiele um 22 Uhr. Schlosslichtspiele und Konzert sollen kostenlos besucht werden können. Weitere Informationen unter: www.schlosslichtspiele.info.