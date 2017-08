Wo sich bald Seelöwen und Seehunde im Wasser tummeln sollen, bestimmen derzeit noch Bauarbeiter und Baugerät das Geschehen. Im Karlsruher Zoo entsteht ein neuer "Lebensraum Wasser".

Zu Beginn des Jahres 2008 mussten Seelöwen, Seehunde und Pinguine im Zoologischen Garten Karlsruhe ihre angestammten Gehege verlassen. Seitdem haben sie ein provisorisches Zuhause in der Anlage der Nilpferde beziehungsweise der Eisbären gefunden, wo es wenig genutzte Bereiche gab.

im August letzten Jahres begann der 4,5 Millionen Euro teure Bau der neuen Anlagen für die Tiere. Hiermit wird dann der gesamte Lebensraum Wasser, zudem auch die im Jahr 2000 eröffnete und vielgelobte Eisbärenanlage gehört, vollendet. Derzeit ist man dabei, die Gehege mit möglichst natürlich aussehenden "Felsen" aus Beton zu versehen. Diese verstecken die technischen Anlagen und Innengehege. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, werden die Becken zum ersten Mal geflutet. Möglichst noch im Juli sollen die Tiere ihr neues Zuhause beziehen können.

Dann werden sich den Besuchern ganz neue Ein- und Ausblicke auftun. Sowohl über als auch unter Wasser bieten sich dann tolle Gelegenheiten die Tiere zu beobachten.

