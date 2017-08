Prachtvolle Altbauten, Jugendstilfassaden vom Feinsten, dazu Grün ohne Ende und trotzdem der Innenstadt nahe: Wer Sophienstraße als Adresse auf seiner Visitenkarte trägt, hat es "geschafft". Dabei besteht die mit rund 2,5 Kilometern längste Straße von Karlsruhe (nach der Kriegsstraße) genauso aus erschwinglichen 50er- und 60er-Jahre-Bauten, die aber im Glanz des mittleren Abschnitts mit seinem Gutenbergplatz schnell übersehen werden.

Die Straße beginnt an der Karlstraße und endet in Mühlburg. Benannt ist sie seit 1864 nach "Sophie von Holstein-Gottorp", der Ehefrau von Leopold von Baden. Vorher hieß sie Neutorstraße.

In der Straße finden sich neben Unternehmenberatungen, Agenturen, Galerien, Rechtsanwälten und Ärzten viele kleine inhabergeführte Handwerksbetriebe und Geschäfte, die man in der Innenstadt vermisst. Besonders die oftmals liebevoll gestalteten Vorgärten und Hinterhöfe verdienen einen zweiten Blick. Die hohe Kneipenauswahl im mittleren Bereich sorgt für ein lebendiges Bild auch noch zu später Stunde.

Da der typische Sophienstraßenbewohner trotz solcher Verlockungen wie einer Abwrackprämie seinem Fahrrad treu bleibt, hat die Stadt Einsicht gezeigt und den Bereich zwischen Scheffelstraße und Herderstraße zur Fahrradzone erklärt. Und damit die Straße weiter aufgewertet und noch beliebter gemacht!

