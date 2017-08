Dass man in Karlsruhe viel vor hat, galt schon vor über 100 Jahren. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Bereich am östlichen Beginn der Kaiserallee auserkoren, der Stadt ein wenig "Metropolengefühl" zu verleihen. Neben der Christuskirche, die von den berühmten Jugendstilarchitekten "Curjel und Moser" geplant wurde, entstand auch das durchaus repräsentative Rathaus West sowie einige Stadthäuser.

Für nette Begrünung (leider auch ein "Hundeklo") sorgt der Kaiserplatz im Osten, während südwestlich im Bereich der heutigen Hans-Sachs-Straße einst ein Bahnhof stand. Dieser wurde überflüssig, als 1913 der heutige Hauptbahnhof in Betrieb genommen wurde. Leider ist dem Platz kein übergreifendes bauliches Konzept anzusehen, wobei die Christuskirche, die gerade renoviert wird, durchaus einen Besuch wert ist.

Was heute also bleibt, ist ein verkehrsreicher Durchgangsplatz, auf dem Fußgänger, Radfahrer, Autos und Straßenbahnen in schlechter Luft um die Vorherrschaft kämpfen.

Wer das echte Bauwerk "Mühlburger Tor" sucht, ist hier übrigens falsch: Das nämlich steht seit der Bundesgartenschau 1967 beim Botanischen Garten - in besserer Luft.

