25.05.2009 16:53 Karlsruhe-Südweststadt Günther-Klotz-Anlage: Jeden Tag ein Fest

Welche Stadt träumt nicht von einem Ort, an dem man zum Beispiel an drei Tagen im Jahr mehr als 200.000 Menschen in herrlichem Grün friedlich feiern lassen kann? Karlsruhe hat diese Anlage und sicher fällt jedem inzwischen bei der Günther-Klotz-Anlage "Das Fest" ein. Dabei empfiehlt sich das 18 Hektar große Erholungsgebiet das ganze Jahr über für alle möglichen Freizeitaktivitäten, inklusive Eislaufen auf zugefrorenen Seen im Winter.