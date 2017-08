Inmitten der Südweststadt führt die Hirschbrücke über die Mathy- und die Jollystraße sowie die Straßenbahnschienen der Linien 2 und 5. Das Bauwerk wurde 1891 in Betrieb genommen, damals noch, um die Gleise von drei Regionalbahnen zu überbrücken, die allerdings schon bald verlegt wurden. Nach dem Bau des neuen Hauptbahnhofs fiel die letzte Bahn weg: das "Lobberle", wie die Schmalspurbahn genannt wurde.

Baumeister war Hermann Schück, nach dem die Schückstraße in der Oststadt benannt ist. Die Brücke findet sich auch auf dem Wappen der Südweststadt. Sie verdankt ihren Namen der Hirschstraße, die wiederum nach einem Hirschgehege, das vormals in der nahen Umgebung war, benannt wurde.

Unter der Brücke befindet sich der Sonntagplatz, ein gerne genutzter Spielplatz und Ort für allerlei Aktivitäten der ansässigen Jugend. Er wurde 1896 nach Karoline Sonntag benannt, die 1871 einen großen Geldbetrag für Bedürftige gestiftet hatte.

Die angrenzende Umgebung verdient einen Spaziergang und einen genauen Blick auf die sehr aktive Künstlerszene. Direkt unter der Brücke beispielsweise befindet sich das Atelier des bekannten Künstlers Rudi Fielitz, der die Gegend treffend als "sein kleines Paris" bezeichnet. Die Optik der Umgebung schätzt auch das Fernsehen, so manche Szene im Tatort wurde unter der Brücke gedreht.

