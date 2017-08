Man mag es kaum glauben: Da hat die Stadt einen Vorzeigearchitekten für sich vereinnahmt und widmet ihm dann diesen Ort. Kaum als Platz wahrzunehmen, bildet das Grün bei der Kriegsstraße auf Höhe der Schillerstraße den Weinbrennerplatz, benannt 1955 nach Friedrich Weinbrenner (1766-1826), der die Karlsruher Innenstadt ja bekanntlich städtebaulich mitgeprägt hat.

Vergessen fristet das ungepflegte Durchgangs-Grün, das einst von Gunnar Martinsson als städtischer Platz angelegt wurde, ein lautes Dasein. Die viel befahrene Kriegsstraße lässt Ruhe nicht aufkommen. Landesversicherungsanstalt und Weinbrennerschule finden sich in Nähe des Platzes. Erwähnenswert ist allenfalls die Straßenbahnhaltestelle, die 2004 barrierefrei ausgebaut wurde.

Fast möchte der Eindruck aufkommen, dass der Platz mit Hilfe der "Selbstbegrünung" aufgegeben worden ist, wäre da nicht die Diskussion im Gange, was zu tun ist. Dabei ist es so ziemlich egal, auf welche Lösung man sich einigt, jeder Spatenstich wäre eine Verbesserung! Denn glücklich mit dem Platz wären weder Weinbrenner noch Professor Martinsson: "Außenräume sollen als Orte mit Charakter nach einem Konzept entworfen werden, das sich in Funktionalität, Raumbildung und Materialität widerspiegelt", sagt zumindest das Institut der Uni Karlsruhe, an der Martinsson lehrte. Also her mit dem Konzept! Da war doch mal eines, oder?

