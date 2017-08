Mühlburgs einstiger Marktplatz bekam 1886 seinen heutigen Namen: Lindenplatz, benannt nach seinen Bäumen. Er liegt an der Hardtstraße, deren Verkehr dem Platz eine gewisse Unruhe verleiht. Kleine Geschäfte finden sich rund um den Lindenplatz, westlich gegenüber ist der Eingang zur Kulturstätte "Tempel".

Eher unauffällig beherbergt er ein Soldatendenkmal sowie die evangelische Karl-Friedrich-Gedächnis-Kirche und einen kleinen Spielplatz. Die Kirche ist entstanden aus dem Mühlburger Rat- und Schulhaus, in dem sich schon damals ein Raum für Gottesdienste befand. 1786 wurde die Kirche erbaut, sie brannte 1944 bis auf die Türme aus. Nach dem Krieg wurde mit dem Wiederaufbau begonnen, der 1951 abgeschlossen werden konnte.

Der dichte Baumbestand sorgt für viel Schatten an heißen Tagen, doch die ganze Anlage macht den Eindruck, als warte sie darauf, wach geküsst zu werden. Der Handlungsbedarf ist gemeinhin bekannt und die Gerüchteküche spricht von baldigen Maßnahmen, was dem Platz, der viel Potenzial in sich trägt, zu wünschen wäre!

Aktuelle Entwicklungen in der Stadt, echte Hingucker - alte und neue -, aufsehenerregende Veränderungen und Altbekanntes, manchmal aber auch Vergessenes: ka-news interessiert sich in seiner Rubrik "Pix And The City" für die Hot Spots der Fächerstadt. Wo passiert etwas, wo wird gebaut, umgestaltet, wo sollte man einmal genauer hingucken, was ist interessant genug, um davon einige Aufnahmen zu schießen? ka-news-Leser sind gefragt und angehalten, über die Adresse pix@ka-news.de eigene Vorschläge einzubringen, wo der ka-news-Fotograf einmal auftauchen und Veränderungen oder Sehenswertes dokumentieren könnte. Damit die Fächerstadt und ihre Faszination nicht unbemerkt bleiben und sich jeder davon ein Bild machen kann!