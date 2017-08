Eine beeindruckende Vielzahl von Kulturdenkmälern umgibt den Besucher des Festplatzes an der Ettlinger Straße in der Südweststadt. Beginnen wir mit der alten Stadthalle im Norden, 1915 von den berühmten Architekten Curjel & Moser geplant. Sie diente zeitweise dem Staatstheater als Schauspielhaus. Anfang der 80er Jahre erfolgte der Ausbau zum Kongresszentrum.

So schließt sich folgerichtig das Kongresshotel "Novotel Karlsruhe City" an, das bei seinem Bau noch heftig umstritten war. Der Bedarf an Betten wurde nicht gesehen und es herrschte eine berechtigte Sorge um die letzten großen freien Plätze in Karlsruhe.

Im Osten wird der Festplatz von einem 50er Jahre Wohnblock, der durchaus Charme hat, an der Ettlinger Straße begrenzt. Nach Süden schließt sich das Vierordtbad an. Es wurde nach seinem Stifter, einem Banker, benannt und 1873 fertiggestellt. Baumeister war Josef Drum, der mit seinem Stil in Karlsruhe einige Spuren hinterlassen hat. Nach dem neuen Bäderkonzept für Karlsruhe soll sich das Vierordtbad verstärkt um die Wellness-Aspekte kümmern. Vor dem Bad befindet sich der Hygieia-Brunnen, der 1909 von Johannes Hirt ersonnen wurde.

Als Teil des Kongresszentrums umschließen die Gartenhalle, die Schwarzwaldhalle und die Nancyhalle den Festplatz im Süden, dazwischen der Zugang zum Stadtgarten. Architektonisch war die Schwarzwaldhalle wegen ihres freitragenden Stahlbetondachs ohne Stützen zu ihrer Zeit in den fünfziger Jahren von Interesse. Sie wurde von Erich Schelling geplant, die Statik wurde nach Fertigstellung durch eine Belastung mit 200 Bauarbeitern geprüft!

Aber auch die Nancyhalle erregte Aufmerksamkeit, als sie von dem Designgenie Colani bis Dezember 2007 genutzt wurde. Bis heute streitet man, ob Colani mit Absicht vertrieben wurde oder ob der Meister undankbar war. Mit der Bausubstanz der Halle jedenfalls steht es nicht zum Besten und die Nutzung aller Messe- und Kongresshallen steht spätestens seit dem Bau der Messehallen bei Forchheim auf dem Prüfstand.

Abgeschlossen wird unser kleiner Rundblick durch das Konzerthaus im Westen, das wie die Stadthalle 1915 von Curjel & Moser geplant wurde.

Der Festplatz entfaltet durchaus Wirkung, wie man zum Beispiel bei den Feierlichkeiten zum Stadtgeburtstag sehen konnte. Auch der Kunst wie kürzlich der "UND#4" bietet er einen adäquaten Rahmen, so dass man sich eine intensivere Nutzung vorstellen kann. Es muss ja nicht gerade der (wie der Autor meint: vollkommen überflüssige) "Fischmarkt" sein, der vom Marktplatz hierher umziehen soll.

