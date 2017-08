Symbolträchtig ist er schon, unübersehbar allemal: Der "Musengaul" vor dem Badischen Staatstheater könnte besser nicht platziert werden. Geschaffen ursprünglich unter dem Titel "Trojanisches Pferd" von Jürgen Goertz, steht die Skulptur heute sinnbildlich für das Staatstheater. Unscheinbar von außen, gefüllt mit einer explosiven Kulturmischung.

Seit 2002 unter der Leitung des Generalintendanten und Operndirektors Achim Thorwald geführt, hat sich das Ensemble einen erstklassigen Ruf weit über Deutschlands Grenzen hinaus erspielt. Auf den Säulen Musiktheater, Schauspiel und Ballett ruht das Angebot in dem Zweckbau aus dem Jahre 1975. Die Badische Staatskapelle und der Badische Opernchor sind hier ebenfalls beheimatet.

Dem Gebäude aus dem damals üblichen Waschbeton sieht man die hohe Funktionalität an. "form follows function", dieses Credo aus der Bauhauszeit verfolgte man in den 70er Jahren durchaus wieder, Helmut Bätzner war der Architekt. Den Platz vor dem Theater gestaltete Erich Hauser. Das Theater hatte ursprünglich in der Nähe des Schlosses seinen Platz und wurde 1944 zerstört. Inzwischen steht dort das Bundesverfassungsgericht; das neue Badische Staatstheater wurde am alten Hauptbahnhof errichtet und ist heute schnell durch das bekannte Einkaufszentrum am Ettlinger Tor zu finden.

Die zahlreichen Skulpturen um das Theater herum wirken fast wie eine Entschuldigung für den kompromisslosen Zweckbau, schließlich lebt man ja in der Stadt, die sich die höchsten Ausgaben für Kultur (2005: 171 Euro pro Nase) aller mittelgroßen deutschen Städte leistet. Gut getarnt.

