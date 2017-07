21.05.2017 07:00 Melanie Hofheinz Karlsruhe Schmutzig und störend: Kult kritisiert "Grünstreifen-Parker" bei KSC-Spielen

Bei KSC-Heimspielen sind Parkplätze Mangelware. Daher wird das Parken auf dem Grünstreifen am Adenauerring von der Stadt geduldet. Diese führe immer wieder zur dazu, dass Radwege stundenlang vor und nach den Fußballspielen blockiert werden, so die Kult-Fraktion in Karlsruhe. Muss das sein?

Die Kult-Fraktion sieht die Radfahrer bei KSC-Spielen stark beeinträchtigt: Ihr sei mehrfach berichtet worden, dass die Polizei die Radwege im Bereich des Wildparkstadions bereits drei Stunden vor Spielbeginn sperrt, während der Verkehr auf den Straßen noch ungestört fließen könne. Der Zeitrahmen sei zu lang, eine Stunde vor Spielbeginn sieht die Kult als ausreichend an, dies geht aus den aktuellen Unterlagen zur Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag, 23. Mai, hervor. "Das Publikumsaufkommen zwischen Stadion und Birkenparkplatz würde ein konfliktfreies Benutzen der Radwege bis dahin durchaus erlauben", so die Begründung der Stadträte. Ein weiterer Kritikpunkt: Nach Freigabe seien die Radwege zudem oftmals durch parkende Autos der KSC-Besucher versperrt. Wann wird gesperrt? "Bei Heimspielen des KSC wird der Adenauerring aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich vor dem Stadion zwei Stunden vor Spielbeginn gesperrt. Bei Hochsicherheitsspielen wird die Sperrung drei Stunden vor Spielbeginn durchgeführt. In der Regel wird die Sperre nach Spielbeginn aufgehoben", lautet die Antwort der Stadt. Und weiter: "Eine erneute Sperrung erfolgt etwa 20 Minuten vor Spielende, die dann bis zu einer Stunde nach Spielende dauern kann. Die Aufhebung der Sperrung erfolgt auf Anweisung der Polizei." Konkret nicht passierbar sind die südlichen Geh- und Radweg vor dem Stadion. Bei Hochsicherheitsspielen werde zusätzlich auch der nördliche Geh- und Radweg nach Spielende gesperrt. Dort werde aber eine Durchlass-Stelle eingerichtet. Die Sperrung diene der Fantrennung. Parkflächen reichen nicht aus Zur Parksituation äußert sich die Stadt wie folgt: "Die Anzahl der vorhandenen Parkflächen reicht nicht aus, weshalb seit vielen Jahren das Parken auf dem Bankett des Adenauerrings toleriert wird." Das Parken auf dem Geh- und Radweg oder im Wald werde laut Stellungnahme aber nicht akzeptiert. Laut Kult-Fraktion wird aber dennoch dort geparkt - trotz des erwähnten Verbots Seitens der Stadt. Zusätzlich prangert die Fraktion an, dass die Autos auf den Grünstreifen (unter anderem Theodor-Heuss-Allee, Rintheimer Querallee) eine Umweltgefahr (zum Beispiel durch auslaufendes Öl) darstellen könnten, da sie oft noch Stunden nach den KSC-Spielen dort und auf den angrenzenden Rad- und Fußwegen stehen blieben und deren Benutzung behindere. Auch seien damit einhergehende Verschmutzungen meist nach Tagen auf den Wegen vorzufinden. Verschmutzung der Rad- und Fußwege Die Verwaltung erwidert, dass nach Heimspielen des KSC die gesamten Zufahrtswege rund um das Wildparkstadion am nächsten Tag vom Amt für Abfallwirtschaft morgens gereinigt werden. Dies beinhalte auch die Geh- und Radwege sowie den Grünstreifen entlang des Adenauerrings. Auch konnte laut Stadt die Entwässerung im Bereich des Grünstreifens durch den Einbau von Notüberläufen deutlich verbessert werden. Damit entstünden weniger Schäden am Grünstreifen und die Verschmutzung der angrenzenden Geh- und Radwege könnten so reduziert werden, so die Stadt. Sollten dennoch Furchen oder Spurrillen entstanden sein, würden diese durch geeignetes Material vom Tiefbauamt aufgefüllt.