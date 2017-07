Gehwegparken in Karlsruhe: ka-news-Leser befürworten Verbot

Schluss mit Gehwegparken: Bis 2018 will Karlsruhe in all seinen Stadtteilen genau das umsetzen. Erste Maßnahmen sorgten bei Anwohnern für Frust. Die ka-news-Leser stehen hinter den Maßnahmen der Stadt - allerdings in unterschiedlichem Maße.

Sie stehen teilweise auf Gehwegen und behindern so Fußgänger: Gehwegparker. Die Stadt will künftig stärker eingreifen und hat beispielsweise im Stadtteil Knielingen ein "Parkierungskonzept'" vorgelegt - sehr zum Ärger einer ka-Reporterin, die sich kritisch zu Wort meldet. Ganz anders sehen das die meisten Teilnehmer unserer nicht repräsentativen Umfrage mit 1.720 Stimmen.

Leser sind genervt von zugeparkten Straßen und Gehwegen

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer halten das Vorgehen der Stadt grundsätzlich für richtig. 42,21 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Maßnahmen der Stadt notwendig sind, da viele Straßen einfach zu eng und zu vollgeparkt sind.

Auch ka-news-Leser Malerdoerfler begrüßt das Vorgehen gegen Gehwegparken. "Dieses permanente Zugeparke nervt extrem", findet er. "In einer Stadt wie Karlsruhe, sollte man auch mal auf das Auto oder das Zweitauto verzichten können." ka-news-Leser kommentar4711 hat ebenfalls kein Verständnis für Gehwegparker. "Viele meinen, sich die Kosten für einen eigenen Abstellplatz oder eine eigene Garage sparen zu können oder diese anders nutzen zu können. Und dann ist das Gejammere groß. Warum funktioniert in Karlsruhe nicht das, was in vielen anderen Städten auch klappt?", kritisiert er.

Ähnlich sieht das auch ka-news-Leser KA76189. Er wünscht sich im Stadtteil Bulach freiere Fahrbahnen. "Dort gibt es viele Grundstücke mit Einfahrten und Höfen, die allerdings selten genutzt werden, was man als Fahrgast im 50er oft in Form von Verspätungen zu spüren bekommt", schildert er.

"Mit ein bisschen Rücksicht kann es funktionieren"

Ganz so drastisch sieht das aber nicht jeder. 15,81 Prozent der Teilnehmer geben an, die Maßnahmen der Stadt sinnvoll zu finden, doch es müsse auch Ausnahmen geben. "Auch beim Parken gibt es solche und solche", findet ka-news-Leser max. Wenn ein Autofahrer trotz Gehwegparkens noch ausreichend Platz für Fußgänger mit Rollator oder für Rollstuhlfahrer lasse, sieht er keine Probleme. "Die anständigen Parker werden dann bestraft, weil so ein paar rücksichtslose Autofahrer ihre Fahrzeuge parken, dass eben niemand mehr auf dem Gehweg vorbeikommt."

ka-news-Leser Prof.Baerlapp erinnert daran, dass es in Karlsruhe auch ältere Stadtteile gibt und nicht überall eine Tiefgarage zur Verfügung steht. "Da bleibt tatsächlich nur die Straße", meint er. Andererseits könnten Autofahrer keinen Anspruch darauf erheben, vor dem eigenen Haus parken zu können. Er meint: "Es kann nicht sein, dass öffentliche Straßen und Gehwege so zugeparkt werden, dass entweder die Müllabfuhr nicht mehr durchkommt oder Fußgänger, Kinderwagen, Rollstühle usw. behindert werden. Wenn jeder auch ein gewisses Maß an Mitdenken und Rücksicht bringt, dann kann es funktionieren."

Abzocke und Gefahr für den Einzelhandel?

Es melden sich aber auch Kritiker am Vorgehen der Stadt zu Wort. 41,40 Prozent halten die Maßnahmen der Stadt für übertrieben. ka-news-Leser Toleranz spricht von einer "lächerlichen Maßnahme". ka-news-Leserin Gaensebluemchen sieht im Vorgehen der Stadt gar eine Abzocke der Autofahrer. "Die Stadtkasse braucht Kohle, das ist der Antrieb solcher 'Regulierungen'", kritisiert sie.

ka-news-Leser Gelbe Socke sieht in dem Parkverbot eine Gefahr für den Karlsruher Einzelhandel. Seine Befürchtung. Mehr Karlsruher könnten nur noch online einkaufen, da das Parken in der City nur noch schwer möglich wäre. Er ist sich sicher: "Der Einzelhandel wird leiden, das Ordnungsamt in Arbeit absaufen und der normal sterbliche Autofahrer wird die Stadtverwaltung zum Teufel wünschen."

0,58 Prozent der Befragten hatten zu diesem Thema keine Meinung.