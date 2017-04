vor 1 Stunde Karlsruhe Zwischen Maß und Dirndl: Im September steigt das 5. Karlsruher Oktoberfest

Bald ist es wieder an der Zeit die Dirndl und Lederhosen rauszulegen! Denn auch in diesem Jahr wird, in Anlehnung an die weltbekannte Münchener Wiesn, das Oktoberfest in Karlsruhe gefeiert. An den Wochenenden 22./ 23. September und 29./ 30.September sowie am 2. Oktober steigt bei zünftiger Musik, frisch gezapftem Bier und einer deftigen Brotzeit, eine Mordsgaudi auf dem Karlsruher Messplatz.