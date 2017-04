13.08.2016 05:00 Karlsruhe "Wiesn" auf dem Messplatz: Vorverkauf zum Karlsruher Oktoberfest läuft

Zum bereits vierten Mal findet das Karlsruher Oktoberfest auf dem Messplatz an der Durlacher Allee statt. In diesem Jahr öffnet das Festzelt erstmals an fünf Abenden seine Türen für Lederhosen- und Dirndlträger und bringt bayrische Stimmung in die Fächerstadt.