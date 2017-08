11.09.2016 21:00 Karlsruhe Wiesn-Feeling in Karlsruhe: Erste Plätze beim Oktoberfest ausverkauft

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: In zehn Tagen startet das 4. Original Karlsruher Oktoberfest auf dem Messplatz an der Durlacher Allee. Bald beginnt der Zeltaufbau, es wird gehämmert. Wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung erklärt, gibt es aufgrund der Nachfrage nur noch ein kleines Kontingent an Tickets.