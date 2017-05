Im September heißt es beim 5. Karlsruher Oktoberfest wieder: "O'zapft is!" An zwei Wochenenden gibt es auf dem Messplatz zünftige Musik, frisch gezapftes Bier und jede Menge Dirndl und Lederhosen!

Am Wochenende vom 22. und 23. September sowie vom 29. September und 30. September gibt es mit original bayrischer Live-Musik und Maßkrügen Wies'n-Feeling im beheizten Festzelt auf dem Messplatz. Neu in diesem Jahr: Für Rockfreunde gibt es am Donnerstag, 28. September, das "1. Rockoktoberfest – After Work Party". Auf der Bühne stehen unter anderem "Me And The Heat", "Sean Treacy Band" und "Danny & The Boys".



Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.karlsruher-oktoberfest.de

Karlsruher Oktoberfest 2016 am Freitag Alle Bilder