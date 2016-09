Bier, Dirndel, Lederhose: "Wiesn"-Feeling auf dem Karlsruher Messplatz

Anzeige

Am Freitag, den 23. September um 17.30 beginnt auf dem Messplatz, das 4. Oktoberfest in Karlsruhe. Der Samstag 1. Oktober ist bereits ausverkauft. Für alle anderen Tage sind noch Plätze unter www.karlsruher-oktoberfest.de erhältlich und können am Einlass abgeholt werden. Tageskasse und Abendkasse, soll es nicht geben.

Gefeiert wird jeweils an den Wochenenden bis zum 2. Oktober. Als Bands sind Saxndi aus München und die älteste Boygroup Topsis aus Bayern angekündigt, gibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung bekannt.



