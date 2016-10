Mit Bus und Bahn zur offerta: Verkehrsbetriebe Karlsruhe weiten Fahrangebot aus

Anzeige

An allen Veranstaltungstagen verkehrt die Stadtbahnlinie S2 während der Öffnungszeiten (täglich 10 bis 18 Uhr; am Freitag, 4. November, bis 21 Uhr) zwischen der Karlsruher Innenstadt und der Haltestelle Messe/Leichtsandstraße im Zehn-Minuten-Takt. Am Freitagabend wird dieser Zehn-Minuten-Takt allerdings nur bis 20.30 Uhr angeboten. Von Montag bis Samstag (außer am Feiertag) verlängern die VBK zur Taktverdichtung die Fahrten der S2, die sonst regulär in der Rheinstrandsiedlung in der Wendeschleife Hammäcker enden, bis nach Rheinstetten.

Außerdem nimmt ab Hauptbahnhofs-Vorplatz ein so genannter Messe-Express die Besucher auf direktem Weg zum Messegelände nach Forchheim mit. Er setzt die Fahrgäste am Haupteingang der Messehallen ab und fährt dann wieder zurück zum Hauptbahnhof. Dieser Shuttle verkehrt Montag bis Freitag um 10 Uhr im Sieben-Minuten-Takt, von 11 bis 15 Uhr und von 18 bis 20 Uhr im 15-Minuten-Takt und am Abend zwischen 16 und 17 Uhr wieder im Zehn-Minuten-Takt. Die letzte Fahrt ist um 21 Uhr ab der Messe Karlsruhe.

Am Samstag und am Sonn- und Feiertag verkehrt der Bus fast durchgängig im Zehn-Minuten-Takt von 9.30 Uhr bis 18 Uhr ab dem Hauptbahnhof.



offerta-2016 Mehr zum Thema Die offerta in Karlsruhe ist mit über 800 Ausstellern eine der führenden Verbrauchermessen Deutschlands. Auf der offerta 2016 in den Hallen der Messe Karlsruhe erwartet Besucher eine breite Einkaufs- und Informationslandschaft mit umfangreichen Unterhaltungs- und Mitmachangeboten sowie zahlreichen Neuheiten und aktuellen Angebote.