08.07.2016 06:00 Karlsruhe Streit um neues Wildparkstadion: Karlsruher Linke fordert Zahlungsstopp

Die Linken im Karlsruher Gemeinderat fordern ein Moratorium für den Neubau des Fußballstadions im Wildpark. Der Karlsruher SC müsse den Stadionneubau aus eigener Kraft finanzieren können, so die Begründung der Abgeordneten. "Wir sind für einen Neubau, der maßgeblich vom Profifußball selbst getragen wird – auch mit einer angemessenen städtischen Beteiligung", so die Linken in ihrer Pressemitteilung.

Das Moratorium soll nach Aussage der Linken-Stadträte gelten, bis sich der KSC wirtschaftlich und finanziell entsprechend konsolidiert hat, regelmäßig volle Miete zahlt und seine Mietrückstände beglichen hat. "Derzeit ist es aber so, dass die Stadt in Vorleistung geht, ohne Garantien, ob und wie der KSC dann sein neues Stadion über die Pacht abzahlen kann", begründet die Linke Ihre Entscheidung. Das sei ein städtisches Steuergeschenk für den Profifußball. Gleichzeitig werden im kulturellen und sozialen Bereich notwendige städtische Leistungen gekürzt. Das sei für sie nicht akzeptabel, so die Linken. Damit werde die Politik der Lieblingsprojekte fortgesetzt, deren Auswirkungen den städtischen Haushalt belasten. Das gilt für die Linken auch für die Kostenentwicklung beim neuen Fußballstadion, die von ursprünglich circa 80 Millionen auf mittlerweile über 100 Millionen Euro geschätzt wird. Dieser Mehrbedarf ergebe sich laut Pressemitteilung aus den Infrastrukturkosten, die die Stadt alleine zu tragen habe. Die Linken gehen davon aus, dass auch dieser Kostenrahmen nicht eingehalten werden könne.