Am Dienstag, 11. Juli, tagte der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs "Fußballstadion im Wildpark" zum ersten Mal. Seit 2016 läuft bereits das Vergabeverfahren für das neue Stadion für den Karlsruher SC. Noch in diesem Jahr könnten erste Bieterangebote dem Karlsruher Gemeinderat vorgelegt werden.

Das europaweite Vergabeverfahren für den Neubau des KSC-Stadions wurde im Dezember 2016 gestartet. Der Stand der Vergabeverfahren war am Dienstag Thema in der ersten Sitzung des Betriebsausschuss des städtischen Eigenbetriebs "Fußballstadion im Wildpark", der unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Frank Mentrup zusammenkam.

Wie der Leiter des Eigenbetriebs Werner Merkel erläuterte, läuft derzeit der Prüfprozess der vorliegenden Angebote, danach schließen sich Verhandlungen mit den Bietern an. "Nach derzeitigem Stand könnte das Ergebnis mit einem konkreten Vergabevorschlag noch in diesem Jahr dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden", fasst die Stadt in ihrer Pressemeldung zur nicht öffentlichen Sitzung zusammen.

Mit Blick auf den laufenden Prozess und die danach anstehende Beratung im Gemeinderat zog die Grüne-Gemeinderatsfraktion nach Angaben der Stadt ihren zuletzt im Gemeinderat eingebrachten Antrag zurück, das Gesamtvorhaben zeitlich zu strecken. Die Grünen hatten aufgrund der sportlichen Entwicklung vorgeschlagen, zunächst nur die Gegentribüne neu zu bauen, die Haupttribüne erst bei einem Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen und die Maßnahmen zur Infrastruktur auf das Unabdingbare zu reduzieren.

Die Ausschuss-Mitglieder laut Stadtseite:

Michael Obert Vorsitz, FDP Klaus Heilgeist CDU Detlef Hofmann CDU Sven Maier CDU Karin Wiedemann CDU Raphael Fechler SPD Sibel Habibovic SPD Parsa Marvi SPD Michael Borner Grüne Ekkehard Hodapp Grüne Johannes Honné Grüne Max Braun Kult Thomas Hock FDP Niko Fostiropoulos Linke Friedemann Kalmbach GfK Paul Schmidt AfD