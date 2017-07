vor 43 Minuten Karlsruhe Neubau des KSC-Stadions: Verlagerung der Tennisplätze am KIT beginnt

In Vorbereitung der Baumaßnahme "Vollumbau des Stadions im Wildpark" ist die Verlagerung der direkt neben dem Wildparkstadion liegenden Tennisplätze notwendig. Sie wurden bisher vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) genutzt. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung informiert, haben die Bauarbeiten am Mittwoch, 26. Juli, begonnen und sollen in fünf Monaten beendet sein.