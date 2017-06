Nächstes Jahr soll es laut OB Frank Mentrup losgehen: Der Bau für das neue KSC-Stadion im Wildpark. Nach dem sicheren Abstieg der Mannschaft forderten die Grünen und Linken die Planungen für den Neubau anzupassen. Die Stadt reagierte mit einem klaren Nein. Wie die Karlsruher diese Forderung beurteilen, haben einige im Gespräch mit ka-news verraten.

Mittlerweile sind schon fast 20 Jahre vergangen, seitdem erstmals ein neues Stadion für den Karlsruher SC zur Sprache kam. Seit 2000 wurden immer wieder verschiedene Pläne überlegt und geprüft. Vergangenes Jahr dann die endgültige Entscheidung: Der Karlsruher Gemeinderat stimmt im Juli für ein KSC-Stadion - im November wurden dann die Verträge unterschrieben.

Die Gemeinderatsfraktionen der Grünen und Linken sorgten für eine neue Diskussion um das Stadion. Sie forderten nach dem offiziellen Abstieg des KSC eine Überarbeitung der Baupläne. Diesen Antrag lehnte der Gemeinderat in seiner Sitzung im Mai allerdings ab.

Stadt solle nicht alles zahlen

Doch was sagen eigentlich die Karlsruher dazu? Sollten die Pläne tatsächlich noch einmal überarbeitet werden? Oder soll sich durch die Tatsache, dass der KSC ab der kommenden Saison in Liga Drei spielt, nichts an den Plänen ändern?

Die beiden Mechatronik-Studenten Henry Müller und Aaron Fischer sind sich sicher: "Ein Überdenken der Pläne wäre nicht verkehrt." Die Stadt solle nicht alles bezahlen - vor allem jetzt nach dem Abstieg nicht. Zudem müssten noch mehr Baustellen in Karlsruhe nicht unbedingt sein.

Daniel Hayn, ursprünglich aus der Bodenseeregion, sieht das ähnlich: "Die Rechtfertigung für das neue Stadion wurde mit dem Abstieg verspielt." Die Idee, die Pläne noch einmal zu überarbeiten, klinge demnach gut.

Anderer Meinung ist Norbert König aus Wörth. Er ist im Gespräch mit ka-news, der Meinung, dass die Stadt gerne die aktuellen Pläne umsetzen könne - so lange das Geld zur Verfügung stehe. Der Architekt wünscht sich natürlich den Aufstieg, sieht in der aktuellen Situation jedoch kein Hindernis für das neue Stadion. König schlägt vor: "Die Pläne können jedoch im Hinblick auf die Zukunft überarbeiten werden."