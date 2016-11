KSC-Stadion: Neue Abstimmung im Gemeinderat nötig?

Anzeige

"Im Sommer sagte Oberbürgermeister Frank Mentrup, jede Verzögerung über den 31. Oktober hinaus werde zu Mehrkosten führen", mahnen die Stadträte Sabine Zürn und Niko Fostiropoulos an. Es seien mehrere Einigungstermine gescheitert und der Vertragsabschluss damit bis in den November hinein geschoben worden.

"Der Neubau des Wildparkstadions wird für die letztlich zahlenden Bürger immer riskanter. Wir fordern deshalb: Der Gemeinderat muss zeitnah die Möglichkeit erhalten über die von Stadt und KSC-Führung vereinbarten Verträge zu entscheiden", so die beiden Stadträte in einer Meldung an die Presse weiter.

Der Gemeinderat sei die Instanz, die die Verantwortung übernehmen müsse. "Für oder gegen ein Projekt, das in Karlsruhe immer weniger Menschen verstehen: Dass nämlich der Gemeinderat die Bürger für ein hartes Sparprogramm heranzieht und sich gleichzeitig darauf einlässt, dem Gewerbe Profifußball für derzeit 113,9 Millionen Euro ein neues Stadion vorzufinanzieren, ohne jede verlässliche Rückzahlungsgarantie", so Zürn und Fostiropoulos weiter.

"Wir sehen die Notwendigkeit eines neuen Fußballstadions, wir lehnen weiterhin ein Steuergeschenk an den Profifußball ab", beschließen beide ihre Stellungnahme.