Historischer Termin: Karlsruhe bekommt neues KSC-Stadion!

IHK-Präsident Wolfgang Grenke eröffnet um Punkt 13 Uhr die Pressekonferenz und sagt den Satz, auf den viele Fußballfans sehr lange gewartet haben: "Um 9 Uhr wurden die Unterschriften unter das Vertragswerk geleistet. Damit ist der Weg frei, ein neues Fußballstadion zu errichten."

"Neues Kapitel aufgeschlagen"

Grenke möchte besonders einen Punkt betonen: "Von vorneherein war klar, dass die Investitionssumme in das Stadion durch den Verein mithilfe der Pacht im Laufe der nächsten Jahrzehnte zu erbringen ist." Und deutlicher: "Es ist kein Geschenk von öffentlichen Mitteln, sondern eine Vorfinanzierung des Gebäudes."

Oberbürgermeister Frank Mentrup spricht: Es war ein "wahrhaft historischer Termin heute morgen beim Notariatsdirektor." Es werde ein neues Kapitel aufgeschlagen - die Erwartungen sind hoch, eine bessere Basis für dauerhaft hochwertigen Profifußball und eine bessere wirtschaftliche Grundlage für den KSC schaffen zu können.

Das Vertragswerk mit fünf Verträgen "regelt alles, was in den kommenden Jahrzehnten zu regeln ist", so Mentrup. Dies bestehe vor allem aus drei Phasen, so Mentrup am Freitag. In allen Phasen muss "von jeder Seite ein erhebliches Maß an Vertrauen" mitgebracht werden.

Stadt bleibt alleinige Bauherrin

Die erste Phase bestehe aus Ausschreibung und Vergabe, die Stadt bleibt alleinige Bauherrin - hier gab es bis zuletzt Differenzen mit dem KSC. In der zweiten Phase sei die Stadt weiterhin Bauherrin, aber baut auf dem Gelände, das an den Verein vermietet wurde. Das werde noch "ganz Erhebliches an Zusammenarbeit und Vertrauen abverlangen", so Mentrup. Ligabezogene Pachtvereinbaung, das sei die dritte Phase, hier sei der Verein am Ruder, so Mentrup.

"Ich bin gottfroh, dass wir das durchgehalten haben", so Mentrup, "eine Zeit lang habe ich nicht mehr daran geglaubt." Man habe bereits Ausstiegsszenarien durchgerechnet, aber diese nie aktiv herbeigeführt. Das Projekt sei sehr anstrengend und belastend gewesen, aber ab jetzt herrsche eine "völlig neue Zeit der Zusammenarbeit."

"Viele haben wohl gedacht, dass er nicht mehr kommen würde"

"Es ist ein guter Tag für den KSC und ein guter Tag für die Stadt Karlsruhe", so KSC-Präsident Ingo Wellenreuther. Er selbst habe elf Jahre am Projekt "neues Stadion" gearbeitet. Das Ergebnis sei "überragend" - "ein Stadionneubau, von dem wohl viele gedacht haben, dass er nicht mehr kommen würde." Jetzt seien die Voraussetzungen für den Bestand des Profifußballs geschaffen worden, so Wellenreuther. Es sei aber auch ein "Geschenk für die Karlsruher Bürger" und eine Chance für die Stadt "ein neues Wahrzeichen zu bauen".

"Ich hoffe, dass ab jetzt eine riesige Euphorie in der Stadt herrscht", so Wellenreuther. Auch in der Zukunft warten große Herausforderungen auf Stadt und Verein - denn der Komplett-Neubau des Stadions wird im laufenden Spielbetrieb geschehen. "Diese Phase müssen wir sportlich, aber auch wirtschaftlich überstehen", so Wellenreuther.

Sichtlich froh ist der KSC über das beschlossene Parkhaus am Stadion und der Umgestaltung des Birkenparkplatzes. Große Erwartungen hat man ebenfalls in den neuen Business-Bereich: 40 Logen und 2.500 Business-Seats sollen für entsprechende Mehreinnahmen sorgen. Die Veranstaltungsräume seien auch für die regionale Wirtschaft von Bedeutung, so Wellenreuther. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, das Stadion neu zu bauen und nicht für 45 Millionen Euro zu sanieren.

Man könne sich vorstellen, Bauabschnitte zu tauschen, um Termine bezüglich des Stadionneubaus einhalten zu können, sagt Mentrup auf Nachfrage. Bislang werde weiterhin ein Baubeginn 2018 anvisiert. "Der Zeitplan sieht vor, dass wir 2020 fertig werden, es bleibt dabei", so der Oberbürgermeister.

"Wir streben an, dass wir immer ein Stadion haben, das zirka 15.000 Zuschauer fasst", so Wellenreuther zur Frage nach Umbau im laufenden Spielbetrieb. Eine besondere, wirtschaftliche Herausforderung wird der Umbau der Haupttribüne werden - "der größte Brocken" laut Mentrup. Wellenreuther bestätigt: Man werde alles tun müssen, um die Lizenz während der Bauzeit nicht zu gefährden. Die Stadt wird den KSC mit VIP-Zelten unterstützen - um Versorgung und wirtschaftliche Grundlage des Business-Bereichs zu gewährleisten.

Eine reduzierte Mietzahlung während der Bauzeit sei abgesprochen. "Wir haben uns bundesweit erkundigt was in vergleichbaren Fällen passiert ist", so Mentrup. Das übliche Verfahren sei die Reduzierung der Miete. Genaue Zahlen gibt es am Freitag nicht: Den wirtschaftlichen Ausfall zu beziffern sei nicht möglich, so Mentrup.

Stadionsprecher Wacker zur Entscheidung

Stadionsprecher Martin Wacker freut sich, dass das Dauerthema "neues Stadion" endlich vom Tisch ist. "Die Entscheidung hat eine große Bedeutung für die Stadt und den Verein", sagt Wacker. Aus seiner Sicht ist es der richtige Standort und somit attraktiver als ein Stadion inmitten der Stadt. Kann der Zeitplan gehalten werden, freut sich Wacker, sein 20-jähriges Stadionsprecher-Jubiläum im neuen Stadion feiern zu können.