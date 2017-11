Die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft mbH (Kasig) wird Oberbauleiterin, Projektsteuerin und technische Beraterin für das neue Fußballstadion im Wildpark. Das wurde bereits im Frühjahr diesen Jahres entschieden. Jetzt soll geklärt werden, für was genau die Kasig in dieser Sache in Zukunft zuständig sein wird.

Die Zuständigkeit der Kasig lässt sich beim KSC-Stadionbau in zwei Stufen unterteilen: Erstens der Zeitraum bis zur Vergabe der Bau- und Planungsleistungen an einen Bauunternehmer und zweitens die Aufgaben nach der Vergabe (Prüfung und Freigabe von Plänen, juristische Beratung, Überwachung Bauunternehmer). Der Baubeginn für das neue Stadion soll 2018 starten, die entsprechenden Bauleistungen sollen vorher vergeben sein.

Zusammengefasst ist die Kasig für die Koordination sämtlicher Baumaßnahmen zuständig. Der hierfür notwendige "Geschäftsbesorgungsvertrag" zwischen Kasig und städtischem Eigenbetrieb wurde im Mai geschlossen. Er definiert die rechtlichen Rahmenverhältnisse zwischen den beiden Parteien.

Bereits im März wurde mit der Einrichtung des städtischen Eigenbetriebs die Einbindung der Kasig festgelegt: Der Gemeinderat beschloss neben dem zuständigen Dezernat (Dezernat 6, Bürgermeister Michael Obert) und dem Betriebsleiter Werner Merkel auch, die Kasig zur (Vertrags-)Überwachung der Bauunternehmer zu beauftragen. Als Bauleiter und "Kopf des Neubaus" wurde im März der Kasig-Prokurist Frank Nenninger benannt.

Erste Stufe: Mitwirkung bis zur Bauvergabe

Mit dem Vertragsabschluss im Mai wurde die erste Stufe beauftragt. Sie umfasst den Zeitraum bis zur rechtswirksamen Erteilung des Zuschlags an den Bauunternehmer, also konkret gesagt: die Vergabeverfahren. Weiterhin zählen zur ersten Stufe folgende Tätigkeiten:

Mitwirkung bei der Vergabe der Bau- und Planungsleistungen

Vertretung in Nachprüfungsverfahren in Abstimmung mit den juristischen Beratern des Auftraggebers

Mitwirkung an sämtlichen Verhandlungen mit dem KSC

Mitwirken bei der Steuerung der Fortschreibung der Funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB) sowie Vergabeakte durch die fachtechnischen Berater des Auftraggebers sowie der Fachabteilungen der Stadt Karlsruhe

Mitwirken bei der Einbeziehung zu beteiligender Dritter (KSC) bei der weiteren Projektrealisierung.

Zweite Stufe soll jetzt freigegeben werden

Am kommenden Dienstag, 21. November, stimmt der Gemeinderat über die konkreten Leistungen der zweiten Stufe ab. "Die zweite Stufe beginnt mit dem Wirksamwerden des Totalunternehmervertrages - also das Erfüllungsstadium", heißt es in der aktuellen Beschlussvorlage. Zuvor ist der Antrag im Betriebsausschuss Eigenbetrieb beraten worden. Konkret geht es um die Prüfung und Freigabe von Plänen und die Position der Kasig als Oberbauleitung, in welcher sie sämtliche Baumaßnahme koordinieren kann. Konkret wird die Kasig folgende Leistungen übernehmen:

Prüfung und Freigabe von Plänen unter Einbindung der fachtechnischen Abteilungen der Stadt Karlsruhe

Oberbauleitung und Koordinierung der Baumaßnahmen

Wahrnehmung aller dem Auftraggeber obliegenden Anzeige-, Mitteilungs- und Vorlagepflichten aus dem Bauvertrag mit dem künftigen Bauunternehmer

Überwachung der Terminpläne und der Vertragserfüllung durch Bauunternehmer und sonstiger Baubeteiligter

Durchführung und Vertretung des Bauherrn bei Abnahmen

Geltendmachung von Schadensersatz- und Mängelansprüchen, Überwachung der Mängelbeseitigung

Baumanagement (Kosten, Qualitäten, Termine) mit den am Bau beteiligten Dritten

Teilnahme an Sonderterminen, zum Beispiel Vorbesprechungen an Spieltagen

Mitwirken bei der Einbeziehung zu beteiligender Dritter (KSC) bei der weiteren Projektrealisierung,

Nachtragsmanagement

Rechtsberatungsleistungen: Juristische Beratung und Begleitung bei bauvertraglichen Angelegenheiten auf Anforderung

Kaufmännische Leistungen (Durchführung des Prüf- und Genehmigungsumlaufes, Durchführung des Auftrags- und Bestellwesens, Rechnungsprüfung, sowie Weiterberechnung erbrachter Leistungen der Kasig an den Eigenbetrieb)

Zentrale Dienste/Sekretariatsaufgaben

Vorhandenes Wissen und Kenntnisse werden genutzt

Doch ein Frage bleibt: Warum wird für den Bau eines Stadions eine Schieneninfrastruktur Gesellschaft beauftragt? Für die Kasig als Oberbauleiterin habe man sich damals vor allem wegen folgender Gründen entschieden: Die Kasig besitze Erfahrungen im Bau und der Projektsteuerung von Großprojekten, so die Stadtverwaltung in ihrer Beschlussvorlage an den Gemeinderat. Weiter heißt es: "Aufgrund dessen werden das vorhandene Wissen und Kenntnisse bei der Umsetzung des komplexen Bauvorhabens genutzt."

Neue Personalstellen sollen bei der Kasig durch die Einbindung in das Bauprojekt Wildparkstadion nicht entstehen, hieß es im März 2017 von den Verantwortlichen. Durch die sich dem Ende zuneigenden Bauarbeiten am Stadtbahntunnel unter der Kaiserstraße und am Südabzweig würden entsprechende Ressourcen frei.