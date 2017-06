Wenn ab 2021 Bahnen nicht nur oberirdisch, sondern auch unter Tage durch Karlsruhe fahren, müssen sich nicht nur die Bahnen auf neue Anforderungen einstellen. Auch die Bahnfahrer müssen sich auf Veränderungen im Tunnelbetrieb einstellen. Insbesondere beim Sehvermögen wird von ihnen mehr verlangt.

"Beim Betrieb im Tunnel kommen künftig höhere Anforderungen zur Geltung, wie sie heute bereits im Eisenbahnbereich gelten", erklärt Michael Krauth, Pressesprecher für die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) und der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Fahrer, die im Auftrag der AVG und der Deutschen Bahn unterwegs sind, erfüllen die neuen Anforderung bereits - zumindest größtenteils. Lediglich eine zusätzliche Schulung für den Tunnelbetrieb ist nötig. Anders sieht es bei den VBK aus.

Rot-Grün-Schwäche wird im Tunnel Thema

Da diese in ihrem bisherigen Alltag nicht an im Eisenbahnnetz unterwegs waren, waren die Schulungen weniger umfangreich. Jetzt muss aber diese Lücke teilweise geschlossen werden: "Hintergrund der höheren Anforderungen ist das Fahren auf Zugsicherung im Tunnel mit eisenbahnähnlichen Signalen", erläutert Krauth.

"Diese unterscheiden sich teilweise nur durch die Farbe rot oder grün voneinander, nicht durch ergänzende Formen oder unterschiedliche Anordnungen wie im Oberflächennetz, bei dem vergleichbar mit dem Straßenverkehr auf Sicht gefahren wird", erklärt Krauth.

Rund 1.000 Fahrer müssen geschult werden

Das heißt im Umkehrschluss, dass VBK-Fahrer, die zu einem gewissen Grad an einer Rot-Grün-Blindheit leiden oder die höheren Anforderungen nicht entsprechend, nicht im Tunnel fahren dürfen. "Sie können nach Inbetriebnahme des Stadtbahntunnels nur noch auf den rein oberirdischen Linien eingesetzt werden", stellt der Pressesprecher klar.

So ist es also nach dem Start des Tunnelbetriebs grundsätzlich denkbar, dass Fahrer mit einigen Fahrzeugen nur oberirdisch unterwegs sein dürfen. Orientiert man sich dabei an dem 2004 im Zusammenhang mit der Förderungsantrag veröffentlichten, vorläufigen Liniennetzplan, würden hierfür drei Linien in Frage kommen. Dort könnten dann auch die Fahrzeuge zum Einsatz kommen, die nicht "tunnelfit" gemacht werden. Langfristig sollen diese allerdings ausgemustert werden.

Insgesamt werden in den nächsten Jahren rund 450 Bahnfahrer der VBK auf die höheren Anforderungen vorbereitet. Hinzu kommt noch das Fahrpersonal der Deutschen Bahn, das auf Zügen der AVG eingesetzt wird. Insgesamt werden damit etwa 1.000 Fahrer die Tunnelschulung durchlaufen. Was das Problem mit der Rot-Grün-Schwäche angeht, ist man bei den Verkehrsbetrieben aber entspannt: Aktuell sei in Karlsruhe kein Fahrer mit einer deutlichen Sehschwäche im Einsatz, so Krauth.