Die Kombilösung hat die Milliarden-Grenze geknackt - rund 500 Millionen Euro muss die Stadt Karlsruhe als Eigenanteil bezahlen. Das geht aus einem aktuellen Sachstandbericht hervor. Wie äußern sich die Karlsruher Stadträte zum Thema?

Die Karlsruher Linken reagierten mit einem Ergänzungsantrag für die Gemeinderatssitzung am 14. März. "Die Bürgerinnen und Bürger sind jetzt schon für die Konsolidierung des städtischen Haushalts herangenommen worden. Diese ist noch nicht beendet. Es wird zu weiteren Kürzungen, Leistungseinschränkungen und Entgelterhöhungen kommen. In diesem Haushaltskonsolidierungsprozess ist die halbe Milliarde für die Kombilösung aber noch gar nicht 'eingepreist'", so Stadträtin Sabine Zürn und Stadtrat Niko Fostiropoulos in einer Pressemeldung.

"Es war immer klar, dass insbesondere die nicht zuschussfähigen Kosten gar nicht oder zu gering angesetzt waren, auch weil sie zum Teil bei der Standardisierten Bewertung nicht zu berücksichtigen sind", so Grüne-Stadtrat Johannes Honné. "Trotzdem ist es für uns richtig schlimm, dass die Stadt eine solch riesige Summe ausgeben muss. Dringende Investitionen in Schulen, Kitas sowie das städtische Klinikum sind heute kaum bewältigbar. In den nächsten Jahren werden viele Einschnitte auf uns zukommen, um die Bürde der Kombilösung abzutragen."

"Die Bürgerinnen und Bürger, die für die Kombilösung stimmten, haben dies im Vertrauen getan, dass der Eigenanteil der Stadt nur 80 Millionen Euro beträgt", erinnert Grünen-Stadträtin Ute Leidig. "Sie waren davon ausgegangen, dass wir den größten Kostenanteil von Bund und Land 'geschenkt' bekommen, dass die Last für die Stadt kaum spürbar sein wird. Ihr Vertrauen wurde enttäuscht."

GfK entschuldigt sich bei Bürgern

"Wir sind überzeugt, dass der ursprüngliche Betrag von rund 495 Millionen Euro für den Bau der Kombilösung eine politische Größe war, um den Bürgerentscheid pro Kombilösung ausgehen zu lassen", so Stadtrat Friedemann Kalmbach (GfK - Gemeinsam für Karlsruhe) gegenüber ka-news. "Herr Fenrich, der Vorgänger von Herrn Dr. Mentrup, hat uns damals einiges verschwiegen. Es war immer die Rede von Baukosten, die Herstellungskosten mit zusätzlich mehr als 100 Millionen Euro wurden nicht erwähnt. Da habe ich inzwischen einiges im Politikbetrieb gelernt, damals war ich da leider noch etwas naiver."

Und weiter: "Es ist an der Zeit, dass die Verwaltung und auch wir Gemeinderäte uns bei der Öffentlichkeit entschuldigen", sagt der GfK-Stadtrat. Die Bürger müssen weiterhin über die Gründe der Kostensteigerung informiert werden: "Wir können alles erklären, es ist nichts Geheimnisvolles oder Bösartiges gelaufen. Aber wir haben an der Kostenstelle damals nicht die Wahrheit gesagt - und da muss man sich auch mal entschuldigen. Das gilt für die Verwaltung und für uns Stadträte. Ich möchte das an dieser Stelle tun."

CDU: "Kostensteigerung bei Kriegsstraße nicht zu erwarten"

Tilman Pfannkuch (CDU): "Die Steigerung zwischen den erstmals vor 17 Jahren benannten und jetzt ermittelten Kosten ist eine sehr ernst zu nehmende Entwicklung. Aber wir kennen natürlich auch die Gründe. Diese sind zum größten Teil unvermeidlich. Jetzt gilt es, das Hauptaugenmerk darauf zu richten, dass die Kosten im Zaum bleiben." Es gelte nun, ein sehr genaues Controlling miteinander zu verabreden, so der CDU-Stadtrat gegenüber ka-news.

Beim Autotunnel geht Pfannkuch von Einhalten der prognostizierten Kosten aus: "Wir dürfen hoffen, dass die Untergrund-Unwägbarkeiten, die zwangsläufig bei einem Tunnel mit Bohrgeschichte und der sehr aufwändigen Anbindung zwischen Ettlinger Tor und Marktplatz, überwunden sind. Das Kriegsstraßenbauwerk in der offenen Bauweise sei eine besser kalkulierbare Bauphase, sodass es mit einer derart unerwarteten Kostensteigerung wie im ersten Teil nicht zu rechnen sei, so der Stadtrat.

FDP: "Kombilösung ist jeden Euro wert!"

Von Seiten der FDP heißt es: "Die Kombilösung ist jeden Euro wert. Die Kombilösung ist ein Sprung in die Zukunft und sie gibt wunderbare Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Innenstadt und Millionen von Passagieren werden einen neuen Komfort erleben", äußert sich Stadtrat Tom Hoyem gegenüber ka-news.

Und weiter: "2004 hat man die Totalkosten berechnet . Es waren rund Euro 500 Millionen. Zu dieser Zeit war es bundesweit nicht üblich, die jährlichen automatischen Preissteigerungen zu kalkulieren. Jetzt wird es 2021- 17 Jahre später!- teurer, selbstverständlich. Hierzu kommen unvorhersehbare Kosten, weil man immer auf Überraschungen unter der Erde stößt. Die letzten Jahre hatten wir eine hervorragende Leistung von Kasig, die man nur loben kann. Die Bauzeit war für viele Bürger und Geschäftsleute eine harte Zeit. Aber für Karlsruhe wird es: per aspera ad astra."

SPD steht hinter der Kombilösung

Die SPD steht weiterhin zur Kombilösung. "Sie war und ist aufgrund der Zunahme der Bahnen, auch aus dem Umland, notwendig. um eine strassenbahnfreie Kaiserstrasse zu erreichen", so das Statement der SPD-Fraktion, "die SPD bedauert, dass durch die Bauzeitverzögerungen und zusätzlich notwendigen Maßnahmen des Stadtmarketings und der Finanzierung die Kosten für die Stadt erheblich gestiegen sind. Der langfristige Nutzen für die Innenstadt und die Aufenthaltsqualität werden aber überwiegen."

Kult lobt "ehrliche Rechnung"

Bei der Kult-Fraktion ist man wenig verwundert, dass die Milliardengrenze bei der Kombilösung überschritten wird. "Der Oberbürgermeister und die Kasig zeigen eine ehrliche Rechnung", meint Kult-Fraktionsvorsitzender Erik Wohlfeil. Nicht nur die Baukosten, sondern alle die Kombilösung betreffenden Kosten in den Gesamtpreis einzurechnen, dass sei den Bürgern gegenüber nur fair.

"Wir stehen für Transparenz: bei allen Kosten, Teuerungen und Verzögerungen", macht Wohlfeil deutlich. Nach dem Bürgerentscheid habe die Karlsruher Liste (KAL), die heute Teil der Kult-Fraktion ist, das Ergebnis akzeptiert. "Wir können nicht Bürgerbeteiligung fordern und dann Ergebnisse ablehnen", findet Stadtrat Lüppo Cramer. Eines bedauere er jedoch immer noch: "Dass unser Antrag, die Kriegsstraße zuerst zu verwirklichen keine Mehrheit im Gemeinderat gefunden hat. Das hätte der Stadt im letzten Jahr viel Zeit und somit Kostensteigerungen gespart."