Streit um Kriegsstraßen-Tunnel: Verzögerung könnte Millionen kosten

Blick auf Baustelle Ettlinger Tor Bild:ka-Reporter: Peter Eich



Im Mai sorgte der Bundesrechnungshof mit seinem "Nein" zum zweiten Teil der Kombilösung für Aufregung in der Fächerstadt. Eigentlich war man in Karlsruhe davon überzeugt, der Autotunnel in der Kriegsstraße sei gesichert. Immerhin war das Teilprojekt der Kombilösung 2013 endgültig in das Bundesprogramm des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) aufgenommen worden. Mit der Ablehnung des Bundesrechnungshofs stand die Finanzierung mit einem Mal auf der Kippe.

Inzwischen haben sowohl das Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg als auch das Bundesverkehrsministerium in Schreiben die Gesamtwirtschaftlichkeit des zweiten Teils der Kombilösung bestätigt, die Bauherren können nun mit dem Verfahren weitermachen. Doch wie teuer kommt die Verzögerung beim Kriegsstraßentunnel die Bauherren zu stehen?

Ein Gedankenspiel: Wie teuer könnte es werden?

Das wollen auch die Linken-Stadträte im Karlsruher Gemeinderat wissen. In einer Anfrage erkundigen sie sich unter anderem nach der Kostensteigerung, die durch den Einspruch des Bundesrechnungshofs entstanden ist. Eine eindeutige Antwort bleibt die Stadt schuldig. "Für die maßgebenden Gewerke im Rahmen der Kombilösung zeigen entsprechende Datenauswertungen des statistischen Bundesamts, dass der Baupreisindex hierfür seit 2004 durchschnittlich um rund 2,2 Prozent pro Jahr gestiegen ist", heißt es in einer Stellungnahme.

Geht man von einer Kostensteigerung von 2,2 Prozent aus, könnte die Verzögerung durch den Streit Millionen kosten. Seit den ersten Planungen für den Tunnel hatten sich zwar keine maßgeblichen Änderungen an der Art und dem Inhalt des Teilprojekts "Kriegsstraße" ergeben. Die Kostenannahme war aber von 162,4 Millionen (2012) auf 225,2 Millionen gestiegen.

Diese Schätzung geht auf das Jahr 2014 zurück. Nimmt man an, dass die Kosten für die Bauarbeiten seither um 2,2 Prozent pro Jahr gestiegen sind, könnten die aktuellen Kosten für den Kriegsstraßentunnel inzwischen bereits bei über 234 Millionen Euro liegen - was einen Zuwachs von rund neun Millionen Euro bedeuten würde.

Wie hoch die Kostensteigerung am Ende ausfällt, können die Verantwortlichen nach eigener Aussage bislang noch nicht absehen. Inwieweit sich die allgemeine Baupreisentwicklung von 2,2 Prozent bei der anstehenden Vergabe für die Rohbauarbeiten zum Straßentunnel Kriegsstraße nachträglich auswirke, könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesichert bewertet werden, so die Stadt. Der zuständige Aufsichtsrat will noch Ende Oktober über die Vergabe entscheiden. Der aktuelle Plan sieht vor, 2017 mit dem Bau des Kriegsstraßentunnels zu beginnen.



