"Das Hütchenspiel hat einen sicherheitstechnischen Hintergrund", erklärt Achim Winkel, Pressesprecher der Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) auf Anfrage ka-news. Auf den abgeschnittenen Köpfen der Verkehrshütchen befinde sich ein Prisma. Dieses werde in regelmäßigen Abständen von einem Messgerät abgetastet und gebe so eine Auskunft darüber, "ob das Hütchen noch am exakt gleichen Punkt steht wie bei der vorangegangenen Messung", so Winkel.

Diese Maßnahme wurde getroffen, weil momentan direkt unter dieser Stelle an den letzten Metern des Südabzweig-Tunnels gearbeitet wird. "Unter der Fläche wird derzeit der Rohrschirm unterirdisch eingebracht, welcher der Sicherung des Tunnelvortriebs auf den letzten 25 Metern - in der so genannten 'Trompete' - dient", so Winkel weiter.

Durch die oberirdische Überwachung könne gesehen werden, ob sich die Oberfläche hebe oder senke - "was sie beides nicht tun soll", betont Winkel. Eine solche Überwachung fand schon während des Tunnelvortriebs mit der Tunnelvortriebsmaschine "Giulia" unter der Kaiserstraße statt. "Damals standen die Hütchen aber nicht auf der Straße. Das ging wegen des Straßenbahn- und Fußgängeraufkommens nicht", erklärt der Pressesprecher. Stattdessen hätten regelmäßige Messfahrten stattgefunden, zudem habe man an den Häuserfronten Prismen angebracht.



