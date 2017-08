16.09.2016 19:00 Karlsruhe Nach Wassereintritt am Kronenplatz: Ursachensuche geht weiter

Am Anfang der Woche kam es zu einem Zwischenfall auf einer der Kombilösung-Baustellen. In der unterirdischen Haltestelle am Kronenplatz drückte Wasser durch die vorläufigen Wände in die Baustelle. Der betroffene Bereich ist seither gesperrt. Die Verantwortlichen machen sich nun auf die Suche nach der Ursache.