Nach Wassereinbruch: Boden am Kronenplatz stabilisiert

Wie die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in einer aktuellen Pressemeldung bekannt gibt, laufen die Aushub-Arbeiten in der Haltestelle Kronenplatz laufen weiter. "Außerhalb des Baustellenbauwerks sind die Verfüll-Arbeiten für den aufgelockerten Bereich des Erdreichs - der im Zusammenhang mit dem Wassereintritt in die Haltestelle bei der Untersuchung der Geländeoberfläche entdeckt wurde - abgeschlossen", so die Kasig.

Der Boden konnte stabilisiert werden

Derzeit werden laut Kasig Rammsondierungen zur Nachkontrolle der Verfüllung durchgeführt. Nach Abschluss der Sondierungen soll die Gleiskörperherstellung erfolgen, sodass die Bahnen S1, S11 und S51 voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche wieder von der Fritz-Erler-Straße in die Kaiserstraße bzw. von der Kaiserstraße in die Fritz-Erler-Straße abbiegen können.



