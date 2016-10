Nach Wassereinbruch: Ab Freitag wieder freie Fahrt am Kronenplatz

Die Sperrung am Kronenplatz dauert an.

Anzeige

Mitte September war in der unterirdischen Haltestelle Kronenplatz Wasser in die Baugrube eingedrungen. Daraufhin folgte eine großflächige, oberirdische Sperrung. In der vergangenen Woche meldete die Kasig dann, dass die Aushub-Arbeiten in der Haltestelle wieder laufen würden. Gleichzeitig führe man aber noch Sondierungen zur Nachkontrolle durch.

Nun gibt es gute Nachrichten für Pendler: "Nach den Injektionsarbeiten an der unterirdischen Haltestelle wird in einem letzten Schritt am morgigen Freitag die Oberfläche asphaltiert, so dass der Verkehrsfreigabe am frühen Abend und damit auch rechtzeitig zum Stadtfest nichts mehr im Weg steht", so die Kasig in ihrer aktuellen Pressemitteilung. Mit der Freigabe der Kreuzung enden auch die Umleitungen für die Stadtbahnlinie S1/S11, die dann wieder über die Rüppurrer Straße - und nicht mehr über die Karlstraße- verkehrt, und die S51.



Kombilösung Karlsruhe | ka-news.de Mehr zum Thema Baufortschritt, Mehrkosten, Sperrungen und Verzögerungen: Mehr Infos und Fotos von der Karlsruher Kombilösung finden Sie in unserem Dossier!