vor 1 Stunde Ramona Holdenried Karlsruhe (Nach)Kriegsstraßen-Debatte: Umbenennung landet im Gemeinderat

Mit einem nicht ganz ernst gemeinten Antrag brachte die Kult-Fraktion die Bauarbeiten in der Kombilösung in den Gemeinderat. Die Fraktion forderte unter anderem, der Kriegsstraße einen vermeintlich passenderen Namen zu geben. Jetzt zieht die Wählergemeinschaft "Gemeinsam für Karlsruhe" (GfK) in Sachen Umbenennung nach.