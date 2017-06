Die Kriegsstraße war lange das Sorgenkind des Jahrhundertprojekts Kombilösung. Nach langem Zittern um die Finanzierung rollen die Bagger seit April. Mit einem Antrag sorgt die Kult-Fraktion jetzt für Aufsehen. Der Vorschlag: Die Kriegsstraße soll eine Baustelle bleiben und einen neuen Namen erhalten.

Wenn es nach der Kult-Gemeinderatsfraktion in Karlsruhe geht, sollten die Straßenbauarbeiten im Rahmen der Kombilösung entlang der Kriegsstraße umgehend eingestellt werden. Das zumindest fordert sie in einem Antrag an den Karlsruher Gemeinderat. Und nicht nur das steht dort: Aufgrund der momentanen Situation vor Ort und dessen "Zerstörungspracht" schlägt die Kult-Fraktion vor, die Kriegsstraße einfach in "Nachkriegsstraße" umzubenennen.

Zur Begründung der etwas ausgefallenen Idee heißt es, dass in diesem Rahmen ein Konzept fehle, das die "bestehenden Baustellen in den gesamtstädtischen Kontext einbaut und mit dem Stadtmarketing verbindet." Der Vorschlag der Kult-Stadträte: "Die Eingliederung dieser Baustellen in einen für Kinder und Familien geeigneten Baustellenfreizeitpark mit Attraktionen wie Abrissbirnen-Weitwurf oder einem - ohnehin schon vorhandenen - Hindernisorientierungslauf". Ganz ernst sind diese Forderungen allerdings nicht gemeint.

Satirischer Antrag für ein ernstes Anliegen

Im Gespräch mit ka-news erklärt Max Braun, Mitglied von "Die Partei" und Stadtrat der Kult-Fraktion, ganz deutlich: "Mit diesem nicht ganz so ernst zu nehmenden Antrag wollen wir auf die zeitlichen Verzögerungen und die ewig steigenden Kosten im Rahmen der Kombilösung hinweisen." Im Vorfeld habe man sich in den Reihen der Partei überlegt, wie so ein Hinweis am deutlichsten angegangen werden könne.

Die Antwort fand Braun in dem vorliegenden Antrag und den bewusst übertriebenen Forderungen: "Jedem sollte auf den ersten Blick auffallen, dass unser Antrag mit Absicht so übertrieben formuliert wurde, um eben in besonderer Weise auf die Umstände hinzuweisen." Erst im März war bekannt geworden, dass sich die Kosten für die Kombilösung bis zu ihrer Fertigstellung auf über eine Milliarde Euro summieren werden. Die Stadt trägt rund die Hälfte der Gesamtkosten.

Wie reagiert die Stadt auf den Vorschlag?

Die Stadtverwaltung scheint den Antrag der Kult-Fraktion allerdings nicht so wirklich lustig zu finden. In einer Stellungnahme stellt sie klar, dass die sofortige Einstellung der Baumaßnahmen dem positiven Bürgerentscheid der Karlsruher vom 22. September 2002 für die Kombilösung stehe. Zudem wäre das eine Missachtung des Bebauungsplans zur Umgestaltung der Kriegsstraße aus dem Jahr 2008.

Der Stadt ist durchaus bewusst, dass der Antrag der Kult-Fraktion nicht so ganz ernst gemeint ist. Sie hat den Eindruck, dass rechtliche und finanzielle Konsequenzen ausgeblendet wurden. "Allein schon die Entschädigungsansprüche von bereits beauftragten Firmen oder die Rückforderungen der Zuwendungsgeber für bereits durchgeführte Teilmaßnahmen wären kaum überschaubar und verbieten daher eine ernsthafte Weiterverfolgung der vorgenannten Überlegungen."

Sie empfiehlt daher, den - wenn auch nicht ganz ernst gemeinten - Beitrag der Kult-Fraktion abzulehnen. Ob die Stadträte Humor haben? Das zeigt sich bei der kommenden Sitzung des Karlsruher Gemeinderats am Dienstag. Hier wird über den Antrag diskutiert - und vielleicht auch abgestimmt.