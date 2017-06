Seit rund zwei Wochen liegt nahe der Kaiserstraße eine ganz besondere Musterfläche: Hier können sich die Karlsruher einen Eindruck verschaffen, wie die Fußgängerzone in der Innenstadt künftig aussehen könnte. Aber kommen die Muster auch an?

Scheußlich oder wunderschön? Diese Frage spaltet aktuell die Karlsruher. Seit rund zwei Wochen geben mehrere Musterflächen einen Vorgeschmack auf das künftige Aussehen der Fußgängerzone in der Innenstadt. In der Kreuzstraße/Ecke Kaiserstraße hat das Tiefbauamt die rund 100 Quadratmeter große Musterfläche fertiggestellt. Eine erste Pflasterfläche war bereits 2012 in der Kaiserstraße installiert worden. Die Flächen treffen auf geteiltes Echo.

"Sympathisch und nicht so stereotyp"

ka-news hat sich unter anderem direkt vor Ort umgehört. Manuela Dietrich beispielsweise findet die Flächen nach eigener Aussage schön. "Viel besser als der Rest hier. Mir gefällt das neue Muster sehr gut", erklärt sie im Gespräch mit ka-news, als sie mit ihrem Koffer an der rund zehn Quadratmeter großen Musterfläche an der Kreuzstraße entlang läuft.

Auch der Karlsruher Heinz Dinter findet, dass die neue Musterfläche durchaus ihren Reiz hat. Ihm gefällt vor allem der mittlere Teil des Belages besonders gut: "Dieser Belag liefert meiner Meinung nach eine bunte Vielfalt der zwischen all den grauen Pflastern etwas auflockert. Die verschiedenen Farbmuster finde ich durchaus sympathisch und nicht so stereotyp."

Ganz ähnlich fällt auch das Urteil von Student Tobias aus. Er findet den Belag interessant und könnte sich das Muster rein optisch später auch gut in der Fußgängerzone vorstellen. "Ich finde den Bodenbelag sehr abwechslungsreich." Allerdings hat der Architekturstudent Zweifel daran, dass der Musterbelag für größere Flächen geeignet ist.

"Ich denke, für die Größe und Länge der Kaiserstraße wäre es doch ein erheblich hoher Arbeits- und Kostenaufwand, den Musterbelag in der gesamten Fußgängerzone zu verlegen." Er hält es deshalb für sinnvoller, bei einer so großen Fläche mit größeren Formaten zu arbeiten. "Ich denke, dass es für die Größe ebenso gute und kostengünstigere Lösungen gäbe."

Rückmeldung gibt es aber auch in den sozialen Medien und in einer nicht repräsentativen Umfrage von ka-news. Von 507 Stimmen finden 24,65 Prozent der Teilnehmer der Umfrage die Musterbeläge schön, weitere 20,91 Prozent finden sie zwar nicht hübsch, könnten sich aber damit arrangieren.

Muster stoßen auch auf Kritik

Doch es gibt auch Kritik an den Musterflächen. In der nicht representativen Umfrage von ka-news waren rund 45,17 Prozent der Stimmen der Ansicht, dass der neue Belag nicht in die Kaiserstraße passt. Einen Kommentator auf der Facebookseite von ka-news erinnern die Flächen gar an "abgekippten Fliesenmüll".

Es ist nicht die einzige Kritik in den sozialen Medien. "Ist das Kunst oder kann das weg", will ein weiterer Nutzer bei Facebook wissen. Andere fühlen sich an Badezimmer-Designs aus den 1970er und -80er Jahren erinnert. ka-news-Kommentator lynx witzelt: "Da waren wohl im Restpostenmarkt des Baumarkets nicht mehr ausreichend einheitliche Pflastersteine vorrätig."