Im Zuge der Kombilösung bekommt die Kriegsstraße nicht nur unter-, sondern auch oberirdisch ein neues Gesicht. Ein großes Projekt der neuen Umgestaltung: der Neubau eines Hotels der Kette "Motel One". Am Mittwoch, 11. Oktober, findet ab 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Projekt für die Öffentlichkeit statt.

Hintergrund dieser Veranstaltung ist die vom Projektentwickler Unmüssig ausgelobte Mehrfachbeauftragung zur Neukonzeption des Grundstückes Kriegsstraße 23 und 25, auf dem ein Wohnhochhaus entstehen soll. Nach Angaben des Architekturschaufensters stehen an diesem Abend Jens Wittfoht, der Siegerarchitekt aus Stuttgart, Hans-Peter Unmüßig, der Projektentwickler aus Freiburg, und Anke Karmann-Woessner, die Leiterin des Stadtplanungsamtes Karlsruhe der Öffentlichkeit für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

In der Kriegsstraße soll mit Hilfe des Stuttgarter Architekturbüros Wittfoht eine elfgeschossige Unterkunft für Geschäfts- und Freizeitgäste entstehen. Die Hotelkette "Motel One" will in der Kriegsstraße insgesamt rund 300 Zimmer anbieten.

