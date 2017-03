Die Grenze wurde geknackt: Die Kombilösung wird mehr als eine Milliarde Euro kosten. Eine genaue Summe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Karlsruher Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) fordern: Karlsruhe müsse aus dieser Kostensteigerung Konsequenzen für die Zukunft ziehen.

Das Durchbrechen der symbolischen Milliardenmauer ist auch im Vergleich zu anderen Infrastruktur-Großprojekten bedauerlicherweise kein Einzelfall. Die Milliarden-Nachricht muss aber den Blick auf eine umfassende, realistische und transparente Kostenplanung für zukünftige Investitionen schärfen", erklärt der DGB-Stadtverbandsvorsitzende Dieter Bürk.

Es könne nicht sein, dass "einige Leuchtturmprojekte unter Umgehung dieser kritischen Überprüfung bevorzugt werden", mahnt Dieter Bürk an. Der DGB-Stadtverband fordert Oberbürgermeister Frank Mentrup und den Gemeinderat in einer Pressemitteilung deshalb auf, "vor der Tätigung weiter struktureller Großinvestitionen oder den Überlegungen zu weiteren Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung einen breiten Bürgerdialog über die Vorstellungen und Prioritäten der Bürger für öffentlichen Investitionen in enger Abstimmung mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zu initiieren".