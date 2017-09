Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) lädt zum dritten Mal zum "Tag der offenen Baustellen" ein. Dann können wieder Teile der Baustellen der Kombilösung unter die Lupe genommen werden - dieses Jahr sind die Haltestellen Marktplatz und Kongresszentrum dran.

Mit dem "Tag der offenen Baustellen" in den künftigen unterirdischen Haltestellen Marktplatz und Kongresszentrum präsentiert die Kasig zum dritten Mal in der Baugeschichte der Kombilösung große Baustellen der Öffentlichkeit. An diesem Samstag können Besucher der Kasig zufolge von 11 Uhr bis 20 Uhr unter dem Marktplatz und von 11 bis 18 Uhr am Kongresszentrum gleich zwei Haltestellen mit besonderen Merkmalen besichtigen.

Haltestellen Marktplatz und Kongresszentrum geöffnet

Die Haltestelle Marktplatz sei mit später einmal drei Gleisen - zwei davon seien durchgängig - die größte Haltestelle. In sie können Besucher über Treppen etwa 17 Meter tief hinuntersteigen und dort den Haltestellenrohbau anschauen. Fachleute erläutern den Besuchern auch die Bauweise dieser unterirdischen Station.

Dagegen gelangen Besucher über die Rampe zwischen Augartenstraße und Vierordtbad, über die später auch die Bahnen in den Tunnel ein- und wieder aus ihm herausfahren, in die Haltestelle Kongresszentrum. Sie sei von den insgesamt sieben zu errichtenden neuen unterirdischen Stationen diejenige mit der geringsten "Überdeckung", liege also dicht unter der Straßenoberfläche. Daher weise sie als einzige unterirdische Station Oberlichter auf, durch die Tageslicht einfallen könne.

Vielfältiges Rahmenprogramm geboten

Oberirdisch werden in einem Zelt auf dem Marktplatz Informationen zur Kombilösung angeboten. Außerdem gebe es eine Bühne, auf der den ganzen Tag über Musik und sogar eine Modenschau stattfinde. Ein großer Sandkasten für "kleine" Tunnelbauer komplettiere das Erlebnis rund um die Baustelle.

Eingebunden in den Tag der offenen Baustellen sei auch die Gastronomie rund um den Marktplatz bis hin in die Karl-Friedrich-Straße zum Rondellplatz sowie die Einzelhändler und die Gastronomie in der Ettlinger Straße, die am Rampeneingang Höhe Augartenstraße Besuchern ein kulinarisches Angebot unterbreiten.

Für den Gang in die unterirdischen Haltestellen Marktplatz und Kongresszentrum sei keinerlei Sicherheitsausrüstung notwendig, der "Einstieg" erfolge oben auf dem Marktplatz vor der Stadtkirche beziehungsweise an der Ecke Ettlinger Straße/Augartenstraße. Unbedingt notwendig sei jedoch festes Schuhwerk mit flachen Absätzen, eine gute körperliche Konstitution sowie Schwindelfreiheit.

Der Zugang nach unten in die Haltestelle Marktplatz und der Wiederaufstieg erfolgen über Bautreppen und seien daher nicht barrierefrei. Kinder müssen mindestens sechs Jahre alt und zusätzlich mindestens 1,10 Meter groß sein, um an dem Besuch der Haltestelle teilnehmen zu können.