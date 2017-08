Vor rund sieben Jahren fiel mit dem Spatenstich der Startschuss für die Baustellen der Kombilösung. Mittlerweile wurde schon einiges getan unter der Erde der Karlsruher Innenstadt. Wie der aktuelle Stand unter dem Marktplatz ist, konnte sich ka-news bei einem Spaziergang unter Tage anschauen.

Drei Wochen ist es nun her, dass Oberbürgermeister Frank Mentrup bei einer offiziellen Baustellenbegehung unter der Kaiserstraße sagte, dass man an dem Betriebsbeginn im Jahr 2021 festhalte. Am vergangenen Mittwoch konnte das im Rahmen eines Bauspaziergangs an diesem Punkte nur bestätigt werden.

Nach den Angaben des Sicherheitsingenieurs Peter Rüger liegt der Schalwagen weitestgehend in der Zeit und legte bereits seine erste Etappe zurück. Das Riesengerät ist seit einigen Wochen für den Ausbau des Tunnels unter der Karl-Friedrich-Straße zuständig und konnte bereits die ersten acht Meter fertig stellen.

Mit Beton werde momentan allerdings fast nur nachts gearbeitet, da die Temperaturen die Arbeit tagsüber kaum zulassen würden. Arbeite man allerdings tagsüber, benötige man unter Tage auf alle Fälle eine Kühlung, erklärt der Sicherheitsingenieur. Andernfalls würde der Beton zu schnell aushärten.

In den nächsten Tagen, so erklärt Rüger weiter, soll es direkt mit den nächsten Metern weitergehen. Damit könne Schritt für Schritt und vor allem kontinuierlich insgesamt rund 200 Meter und damit der gesamte Kombilösungstunnel mit Hilfe des riesigen Baugeräts ausgebaut werden.

Innenausbau ist in unmittelbarer Nähe

Damit dort, wo aktuell noch Bagger fahren, allerdings auch Bahnen Personen transportieren können, muss im nächsten Abschnitt erst einmal der Rohbau fertiggestellt werden. Und das soll - wie schon seit einigen Wochen bekannt - auch nach dem jetzigen Stand bereits Ende dieses Jahres an allen Haltestellen der Fall sein. Das bestätigt Rüger am Mittwoch gegenüber ka-news.

Mit Abschluss des Rohbaus könne dann der Innenausbau begonnen werden. Das heißt konkret: Technik für die Heizung, Lüftung oder auch für Sanitäranlagen wird dann verlegt. Außerdem beginnen die Arbeiter unter der Erde dann auch mit den Wandbegleitungen oder auch mit Oberflächenbehandlungen.

Schon jetzt kann man auch mit wenig Vorstellungsvermögen erahnen, wie die unterirdische Haltestelle einmal aussehen wird. Ein entscheidender Schritt dafür: Bereits jetzt sind Fugen in den betonierten Wänden ausgelassen wurden, an welchen in Zukunft einmal Treppen verlaufen werden. Außerdem lassen sich auch jetzt schon Auslassungen in den Wänden für Feuerwehr-Wandhydranten erkennen - es scheint also für einen Laien gar nicht mehr so lange bis zur Beendigung der Kombilösung zu sein.